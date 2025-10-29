Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Миллионы контрабандных сигарет и героин в грузовиках: что обнаружила латвийская таможня 0 354

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Миллионы контрабандных сигарет и героин в грузовиках: что обнаружила латвийская таможня

Сотрудники Таможенного управления Службы государственных доходов (СГД) за девять месяцев 2025 года при проведении таможенного контроля в пунктах пересечения границы выявили 4,66 миллиона контрабандных сигарет, 595 литров алкогольных напитков и около 102 650 литров незаконно перемещённого топлива, сообщили агентству ЛЕТА в СГД.

Для сравнения, за девять месяцев 2024 года было выявлено около 21,2 миллиона сигарет, в том числе 10,5 миллиона незаконно перемещённых в пределах Европейского союза и 10,7 миллиона контрабандных сигарет, а также 2230 литров алкоголя и 6280 литров топлива.

СГД отмечает, что согласно закону «О подакцизном налоге», с 1 января этого года запрещён въезд на территорию Латвии с территории России и Беларуси на коммерческом транспортном средстве, если объём топлива в его баках превышает 200 литров.

За девять месяцев этого года в 263 случаях сотрудники таможни зафиксировали несоблюдение установленных ограничений на ввоз топлива: в 87 случаях были начаты административные производства, а в 176 случаях нарушения признаны малозначительными.

Также за девять месяцев 2025 года сотрудники таможни выявили 43 нарушения, связанные с недекларированием или неполным декларированием наличных денежных средств. Общая сумма недекларированных средств, пересчитанная в евро, превысила 850 500 евро. За аналогичный период прошлого года было выявлено 44 таких случая на сумму почти 837 000 евро.

При выявлении контрабанды наркотических и психотропных веществ по материалам, переданным Таможенным управлением СГД, в Управлении налоговой и таможенной полиции СГД за девять месяцев 2025 года начаты 117 уголовных процессов.

СГД пояснил, что различные наркотические вещества в относительно небольших количествах регулярно выявляются в почтовых отправлениях, а также у путешественников, прибывающих в Латвию. Однако в этом году сотрудники таможни также обнаружили в двух грузовиках из России несколько сотен килограммов героина. За тот же период 2024 года было начато 101 уголовное производство.

В результате таможенного контроля в этом году в 54 случаях было выявлено более 18 850 единиц поддельных товаров, тогда как в течение девяти месяцев прошлого года в 93 случаях было обнаружено около 3900 подделок.

Читайте нас также:
#контрабанда #таможня
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Марупском крае столкнулись мусоровоз и автобус
Изображение к статье: В таких чертогах роскоши хотела жить специалистка по компьютерам, но - не судьба. Иконка видео
Изображение к статье: Руководителя скорой помощи и его коллег снова будут судить за драку 2014 года
Изображение к статье: В Риге вор вскрыл машину и… уснул

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Гражданство Латвии: хочу – даю, хочу – назад заберу. В Сейме вспомнили про самого богатого гражданина ЛР Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1
Изображение к статье: 3I/ATLAS, чьё сближение с Землёй ожидается 19 декабря -комета или инопланетный корабль?
Техно
1
Изображение к статье: В Индии запустят производство пассажирских самолетов – российских
Техно
Изображение к статье: ЕС заключил с Украиной новое соглашение по сельскому хозяйству
В мире
Изображение к статье: Гражданство Латвии: хочу – даю, хочу – назад заберу. В Сейме вспомнили про самого богатого гражданина ЛР Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео