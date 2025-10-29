Сотрудники Таможенного управления Службы государственных доходов (СГД) за девять месяцев 2025 года при проведении таможенного контроля в пунктах пересечения границы выявили 4,66 миллиона контрабандных сигарет, 595 литров алкогольных напитков и около 102 650 литров незаконно перемещённого топлива, сообщили агентству ЛЕТА в СГД.

Для сравнения, за девять месяцев 2024 года было выявлено около 21,2 миллиона сигарет, в том числе 10,5 миллиона незаконно перемещённых в пределах Европейского союза и 10,7 миллиона контрабандных сигарет, а также 2230 литров алкоголя и 6280 литров топлива.

СГД отмечает, что согласно закону «О подакцизном налоге», с 1 января этого года запрещён въезд на территорию Латвии с территории России и Беларуси на коммерческом транспортном средстве, если объём топлива в его баках превышает 200 литров.

За девять месяцев этого года в 263 случаях сотрудники таможни зафиксировали несоблюдение установленных ограничений на ввоз топлива: в 87 случаях были начаты административные производства, а в 176 случаях нарушения признаны малозначительными.

Также за девять месяцев 2025 года сотрудники таможни выявили 43 нарушения, связанные с недекларированием или неполным декларированием наличных денежных средств. Общая сумма недекларированных средств, пересчитанная в евро, превысила 850 500 евро. За аналогичный период прошлого года было выявлено 44 таких случая на сумму почти 837 000 евро.

При выявлении контрабанды наркотических и психотропных веществ по материалам, переданным Таможенным управлением СГД, в Управлении налоговой и таможенной полиции СГД за девять месяцев 2025 года начаты 117 уголовных процессов.

СГД пояснил, что различные наркотические вещества в относительно небольших количествах регулярно выявляются в почтовых отправлениях, а также у путешественников, прибывающих в Латвию. Однако в этом году сотрудники таможни также обнаружили в двух грузовиках из России несколько сотен килограммов героина. За тот же период 2024 года было начато 101 уголовное производство.

В результате таможенного контроля в этом году в 54 случаях было выявлено более 18 850 единиц поддельных товаров, тогда как в течение девяти месяцев прошлого года в 93 случаях было обнаружено около 3900 подделок.