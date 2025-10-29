"Липовые" номера
Пользователи Фейсбук Елизавета Осокина и Влад Жуков поделились сюрреалистической историей о том, как они съездили за колбасой для салата. Хотя колбоса тут ни при чем.
„Ситуацию сюр или как поездка за колбасой оказалась каким-то детективом“🕵️♀️🥴
Сегодня просто ехали за колбасой для мясного салата после торгового центра.Слушали музыку,болтали о своём. Ничего особенного… Обычные семейные будни.
На развороте у дома муж замечает машину с такими же цифрами, как у нас.
Говорит: «Смотри на номер»
Думаю: «Ну да,цифры такие же,и что?»
Потом понимаю,что и буквы те же!😳
И тут доходит — это точно такая же машина с нашими номерами!
Мы обгоняем — ноль реакции.
Он ни на одно действие не отвечает, едет дальше, начинает подрезать и уезжает вперёд 🤯 Через два перекрёстка догнали. Муж выскочил узнать,что за…
водитель, похоже, перепугался и врезался в машину перед собой.
Поначалу молчал, ни на один вопрос не отвечал,а потом абсолютно спокойно говорит: — «Номер заказал на Алиэкспрессе». 😶
И в правду,что же тут такого?Каждый день,видимо,это делает.
На вопрос:
— «А ты не видел, что тебя обгоняет и пытается остановить машина с твоими же номерами?» Ответил спокойно:
— «Нет,не заметил».
Как потом выяснилось, техосмотр у него не пройден с июня.Проходить не хотел,деньги платить так же не хотел. Ходил по району, искал такую же машину, чтобы скопировать номер — нашёл. Нашу.
Ну вот почему именно нашу?! 😂
Во дворе таких машин,как грибов после дождя.И как можно было искать машину в своём же районе,где ты живёшь?
В итоге,3 часа разборок с полицией. Парень уехал в изолятор,машину на обклейку и на штраф стоянку.
Первое фото-наш номер
Второе и третье-его.
