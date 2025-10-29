Пользователи Фейсбук Елизавета Осокина и Влад Жуков поделились сюрреалистической историей о том, как они съездили за колбасой для салата. Хотя колбоса тут ни при чем.

„Ситуацию сюр или как поездка за колбасой оказалась каким-то детективом“🕵️‍♀️🥴

Сегодня просто ехали за колбасой для мясного салата после торгового центра.Слушали музыку,болтали о своём. Ничего особенного… Обычные семейные будни.

На развороте у дома муж замечает машину с такими же цифрами, как у нас.

Говорит: «Смотри на номер»

Думаю: «Ну да,цифры такие же,и что?»

Потом понимаю,что и буквы те же!😳

И тут доходит — это точно такая же машина с нашими номерами!

Мы обгоняем — ноль реакции.

Он ни на одно действие не отвечает, едет дальше, начинает подрезать и уезжает вперёд 🤯 Через два перекрёстка догнали. Муж выскочил узнать,что за…

водитель, похоже, перепугался и врезался в машину перед собой.

Поначалу молчал, ни на один вопрос не отвечал,а потом абсолютно спокойно говорит: — «Номер заказал на Алиэкспрессе». 😶

И в правду,что же тут такого?Каждый день,видимо,это делает.

На вопрос:

— «А ты не видел, что тебя обгоняет и пытается остановить машина с твоими же номерами?» Ответил спокойно:

— «Нет,не заметил».

Как потом выяснилось, техосмотр у него не пройден с июня.Проходить не хотел,деньги платить так же не хотел. Ходил по району, искал такую же машину, чтобы скопировать номер — нашёл. Нашу.

Ну вот почему именно нашу?! 😂

Во дворе таких машин,как грибов после дождя.И как можно было искать машину в своём же районе,где ты живёшь?

В итоге,3 часа разборок с полицией. Парень уехал в изолятор,машину на обклейку и на штраф стоянку.

Первое фото-наш номер

Второе и третье-его.