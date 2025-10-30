Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как враг Киева Татьяна Монтян попала в московский реестр террористов 0 694

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: 53-летней Монтян теперь некуда податься.

53-летней Монтян теперь некуда податься.

Это влечет запрет на взаимодействие со СМИ, размещение информации в интернете, организацию публичных мероприятий.

Украинская журналистка, правовед, блогер и публицист Татьяна Монтян включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Об этом ведомство официально сообщило на своем сайте.

«Монтян Татьяна Николаевна, 29.08.1972 г. р., г. Керчь Крымской области УССР», — гласит запись в реестре.

Причин внесения Монтян в список в Росфинмониторинге не уточнили. При этом глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, комментируя новый статус Монтян, заявила о полученных ею ранее обращениях по поводу дискредитации армии в публикациях блогера.

«Мы направили соответствующее обращение в МВД», — сообщила Мизулина в своем Telegram-канале.

Обозреватели напоминают, что влючение в реестр Росфинмониторинга влечет запрет на взаимодействие со СМИ, размещение информации в интернете, организацию публичных мероприятий, участие в выборах и использование большинства финансовых услуг, помимо уплаты налогов и получения зарплат.

Татьяна Монтян переехала из Украины в Россию в 2021 году. Она стала писать колонки для RT, выступать на федеральных каналах. Журналистка известна своей резкой критикой в адрес киевских властей; Служба безопасности Украины возбудила в отношении нее уголовное дело сразу по четырем статьям, включая коллаборационистскую деятельность и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

В декабре 2015 года попала в базу сайта «Миротворец». По данным сайта, Монтян оказывает юридическую помощь сепаратистам.

По приглашению России выступила в Совете Безопасности ООН в качестве гражданского активиста на заседании 17 февраля 2022 года, посвящённом войне в восточных областях Украины и имплементации Минских соглашений. В своём выступлении она выражала российский взгляд на события вокруг Украины. О её участии стало известно лишь за день до заседания, хотя приглашённых спикеров анонсировали в начале месяца.

Оправдывает войну России с Украиной, в том числе и полномасштабное вторжение. Прокуратура Украины обвиняет Татьяну Монтян в призывах к свержению украинской власти, в посягательстве на территориальную целостность и в отрицании российской агрессии. По данным следствия, Монтян в 2021 году выехала в Россию, выступает на российском ТВ и через свои видеоканалы, где поддерживает войну против Украины, выпускает пропагандистские ролики с поддержкой путинского режима.

Читайте нас также:
#терроризм
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Дети были одни»: новые детали трагедии в Плявниеках, где погибли два мальчика
Изображение к статье: В Риге ночью вспыхнул пожар в деревянном доме – спасались 15 человек
Изображение к статье: Приставил нож к горлу продавщицы - грабитель в центре Риги действовал в стиле 90-х
Изображение к статье: В Латвии зарегистрированы три случая смерти от лептоспироза

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Драма Людмилы Артемьевой: алкоголизм мужа, потеря ребёнка и тайна, о которой она молчит
Lifenews
Изображение к статье: Польша задумалась о выходе из ЕС
В мире
2
Изображение к статье: Межзвездный объект 3I/ATLAS неожиданно изменился: никто не знает, что происходит
Техно
Изображение к статье: А по бокам-то все косточки. Русские? Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Будьте осторожны на дорогах: по Латвии двинутся колонны военной техники НАТО
Наша Латвия
Изображение к статье: Быстрый и тихий. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Драма Людмилы Артемьевой: алкоголизм мужа, потеря ребёнка и тайна, о которой она молчит
Lifenews
Изображение к статье: Польша задумалась о выходе из ЕС
В мире
2
Изображение к статье: Межзвездный объект 3I/ATLAS неожиданно изменился: никто не знает, что происходит
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео