Украинская журналистка, правовед, блогер и публицист Татьяна Монтян включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Об этом ведомство официально сообщило на своем сайте.

«Монтян Татьяна Николаевна, 29.08.1972 г. р., г. Керчь Крымской области УССР», — гласит запись в реестре.

Причин внесения Монтян в список в Росфинмониторинге не уточнили. При этом глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, комментируя новый статус Монтян, заявила о полученных ею ранее обращениях по поводу дискредитации армии в публикациях блогера.

«Мы направили соответствующее обращение в МВД», — сообщила Мизулина в своем Telegram-канале.

Обозреватели напоминают, что влючение в реестр Росфинмониторинга влечет запрет на взаимодействие со СМИ, размещение информации в интернете, организацию публичных мероприятий, участие в выборах и использование большинства финансовых услуг, помимо уплаты налогов и получения зарплат.

Татьяна Монтян переехала из Украины в Россию в 2021 году. Она стала писать колонки для RT, выступать на федеральных каналах. Журналистка известна своей резкой критикой в адрес киевских властей; Служба безопасности Украины возбудила в отношении нее уголовное дело сразу по четырем статьям, включая коллаборационистскую деятельность и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

В декабре 2015 года попала в базу сайта «Миротворец». По данным сайта, Монтян оказывает юридическую помощь сепаратистам.

По приглашению России выступила в Совете Безопасности ООН в качестве гражданского активиста на заседании 17 февраля 2022 года, посвящённом войне в восточных областях Украины и имплементации Минских соглашений. В своём выступлении она выражала российский взгляд на события вокруг Украины. О её участии стало известно лишь за день до заседания, хотя приглашённых спикеров анонсировали в начале месяца.

Оправдывает войну России с Украиной, в том числе и полномасштабное вторжение. Прокуратура Украины обвиняет Татьяну Монтян в призывах к свержению украинской власти, в посягательстве на территориальную целостность и в отрицании российской агрессии. По данным следствия, Монтян в 2021 году выехала в Россию, выступает на российском ТВ и через свои видеоканалы, где поддерживает войну против Украины, выпускает пропагандистские ролики с поддержкой путинского режима.