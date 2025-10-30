Baltijas balss logotype
В Латвии зарегистрированы три случая смерти от лептоспироза 0 384

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Латвии зарегистрированы три случая смерти от лептоспироза

С начала этого года в Латвии зарегистрировано 35 случаев заболевания лептоспирозом, в том числе три случая с летальным исходом, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Как пояснили в центре, каждый случай заражения был индивидуальным — с разными обстоятельствами и рисками, при которых человек мог инфицироваться.

Лептоспироз переносят различные животные, особенно мышевидные грызуны, но переносчиками могут быть также сельскохозяйственные животные, собаки и кошки, уточнили в SPKC. Чаще всего человек заражается, контактируя с водой, влажной почвой или предметами, загрязненными мочой инфицированных животных.

Большинство заболевших сообщили о возможном контакте с грызунами или с окружающей средой, которая могла быть заражена их выделениями — например, во время работы в огороде или саду.

Лептоспироз — это зооноз, то есть инфекционное заболевание, передающееся от животных человеку. Возбудителем болезни являются бактерии Leptospira, которые могут сохраняться во внешней среде в течение недель или даже месяцев, особенно во влажных и прохладных условиях, но чувствительны к высыханию и высокой температуре. Инфицированные животные выделяют лептоспиры с мочой, и все теплокровные животные восприимчивы к инфекции, что способствует её широкому распространению в природе.

SPKC поясняет, что в организм человека лептоспиры могут проникнуть через слизистые оболочки глаз, носа, рта, а также через микроповреждения кожи при контакте с заражённой средой — водой, почвой, предметами, загрязнёнными выделениями грызунов и других животных, включая домашних.

Заразиться можно также при уборке помещений, где обитают грызуны, при уходе за домашними животными или работе с сельскохозяйственными животными, особенно при наличии повреждений кожи. Реже заражение происходит при купании или хождении по загрязнённой воде.

Симптомы заболевания обычно проявляются через 2–20 дней после заражения. Наиболее часто наблюдаются гриппоподобные признаки — повышенная температура, озноб, головная боль, мышечные боли, тошнота, рвота, потеря аппетита, покраснение глаз и общая слабость. В тяжёлых случаях возможны осложнения: менингит, кровоизлияния, желтуха, поражения почек и печени, гемолитическая анемия или нарушения сознания, сообщили в SPKC.

Риск заражения лептоспирозом увеличивается в холодное время года, когда грызуны мигрируют в жилые дома и хозяйственные постройки.

Чтобы избежать заражения, специалисты SPKC рекомендуют при работе в саду, на ферме или при уходе за животными использовать перчатки, сапоги и защитную одежду.

#здравоохранение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
