В связи с убийством собак в Брунавской волости уволен начальник полиции 0 309

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.10.2025
LETA
Изображение к статье: В связи с убийством собак в Брунавской волости уволен начальник полиции

В связи с убийством собак в начале октября в Брунавской волости Баускская краевая дума в четверг приняла решение уволить начальника полиции самоуправления Баускского края Эгила Гайлиса.

Он был уволен с должности на основании промежуточного доклада комиссии о служебной проверке.

"Мы осознаем, что произошедшее в Брунавской волости вызвало глубокий эмоциональный резонанс. Хочу подчеркнуть, что самоуправление осуждает непропорциональные действия лиц, причастных к убийству собак", - заявил председатель Баускской краевой думы Айвар Мачекс

Задача служебного расследования - установить, в полной ли мере сотрудники муниципальной полиции соблюли установленный алгоритм действий при реагировании на вызовы о посягательствах на животных. Этот алгоритм разработан для обеспечения общественной безопасности, защиты животных и четкого разграничения ответственности.

Проверкой установлено, что начальник муниципальной полиции не дал надлежащей оценки произошедшему, не определил приоритеты и оставил процесс без контроля. Кроме того, собранная в ходе проверки информация не подтвердила, что сотрудники полиции сообщили о происшествии в Государственную полицию.

Также в ходе проверки было установлено, что сотрудники муниципальной полиции покинули место происшествия во время самого инцидента. Кроме того, в предоставленных ими пояснениях и видеоматериалах были выявлены противоречия, вызывающие сомнения в добросовестности действий лиц, причастных к произошедшему, сообщили в самоуправлении.

В самоуправлении также указали, что сотрудники не соблюдали внутренние правила использования нательных видеокамер. Согласно имеющейся информации, в отдельных эпизодах происшествия, включая момент контакта с третьими лицами, камеры были выключены. Кроме того, был нарушен установленный порядок загрузки видеоматериалов.

При этом имеющиеся материалы служебной проверки свидетельствуют о том, что приказ стрелять в собак не отдавался.

"Учитывая выявленные факты и необходимость их тщательной оценки, комиссия запросила дополнительное время для продолжения работы над подготовкой полного материала служебной проверки, который будет передан в Государственную полицию", - сообщили в самоуправлении.

Исполнительный директор самоуправления Баускского края Ивар Романов поручил исполняющему обязанности начальника муниципальной полиции Айвару Вилциньшу ознакомиться с промежуточным отчетом о служебной проверке и принять решение относительно ответственности сотрудников и их соответствия занимаемым должностям.

С целью повышения эффективности работы муниципальной полиции будут незамедлительно пересмотрены все внутренние нормативные акты, их соответствие законодательству, а также механизмы внутреннего контроля за их исполнением, сообщили в самоуправлении. Планируется, что уже на этой неделе будет издано распоряжение о проведении конкурса на должность начальника полиции самоуправления.

Как сообщалось, 10 октября этого года полиция Баускского самоуправления получила вызов в связи с тремя агрессивно настроенными бродячими собаками, которые в частной собственности в Брунавской волости Баускского края угрожали хозяйке. Дежурная часть муниципальной полиции связалась со службой по отлову животных, однако представитель охотничьего коллектива приехал раньше ловцов животных и застрелил собак.

