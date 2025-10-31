Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Оперативники СБУ поймали гражданина страны ЕС, шпионившего на Россию 1 777

ЧП и криминал
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ведутся следственные действия.

Ведутся следственные действия.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве иностранца, который сотрудничал с российской ФСБ. Как сообщили в ведомстве, задержанный - бывший военный инструктор из одной из европейских стран, завербованный российскими спецслужбами.

По данным следствия, мужчина прибыл в Украину в начале 2024 года, чтобы работать инструктором по подготовке мобилизованных бойцов. Однако впоследствии прекратил эту деятельность и начал искать "легкие заработки", предлагая свои услуги в прокремлевских интернет-группах.

Так он вышел на контакт с представителем ФСБ, который после вербовки начал давать ему шпионские задания.

В частности, агент передавал врагу информацию об украинских учебных центрах и иностранных инструкторах, а также получил инструкцию по созданию самодельного взрывного устройства. Кроме того, ему передали координаты тайника, где хранился пистолет с двумя снаряженными магазинами.

Контрразведка СБУ своевременно разоблачила злоумышленника, задокументировала его деятельность и задержала в столице.

_facebook_com_securserukraine__2__ad3cdd1ab72203c22e20e8bc71c74d01_650x410.jpg

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины - несанкционированное распространение информации о размещении украинских военных формирований в военное время.

Иностранец находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.

Ранее СМИ писали о том, что СБУ разоблачила агентурное проникновение ФСБ в банковский сектор. Работница государственного банка была задержана в Одессе, она передавала персональные данные клиентов-военнослужащих Сил обороны.

_sbu_foto_vitalii___nosach_rbk_ukrai__na_6981_aa309f2f5d66426c377d34641595a802_650x410.jpg

А вот в Запорожье задержали российского агента, который готовил вражеские авиаудары по энергогенерирующим предприятиям Украины.

Читайте нас также:
#шпионаж
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    31-го октября

    Инфо-помойка. Вы хоть мал-мал вдумывайтесь в смысл того что пишите.

    10
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Стражи порядка тихой балканской страны. Иконка видео
Изображение к статье: В тюрьму Валмиеры пытались доставить запрещённые вещества с помощью арбалета
Изображение к статье: «Дети были одни»: новые детали трагедии в Плявниеках, где погибли два мальчика
Изображение к статье: В Риге ночью вспыхнул пожар в деревянном доме – спасались 15 человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Самым простым кухонным работам научат на уровне Европы. Фото Facebook. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Вдовье» пособие в Латвии: супруг ушел, а его пенсия осталась – как ее получить? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Кажется, этот баварец заехал не туда. Иконка видео
Бизнес
2
Изображение к статье: Ну и ну! Названа стоимость ремонта iPhone 17
Техно
Изображение к статье: Жертвы ядерных ударов США выступили против Трампа
В мире
Изображение к статье: Таможня Латвии пугает проблемами, которые возникнут после массовых увольнений сотрудников
ЧП и криминал
2
Изображение к статье: Самым простым кухонным работам научат на уровне Европы. Фото Facebook. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Вдовье» пособие в Латвии: супруг ушел, а его пенсия осталась – как ее получить? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Кажется, этот баварец заехал не туда. Иконка видео
Бизнес
2

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео