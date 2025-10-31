В Калнгале Адажского края задержан ранее судимый мужчина за попытку изнасилования молодой женщины и пенсионерки, сообщила агентству LETA Государственная полиция.
29 октября Государственная полиция получила информацию о том, что в Калнгале (Адажский край) на пешеходной тропе недалеко от моря неустановленное лицо попыталось изнасиловать женщину 1996 года рождения, после чего отобрало у неё мобильный телефон и скрылось.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые выяснили, что поблизости находится ещё одна женщина, 1939 года рождения, на которую также было совершено нападение, и у неё также отобрали мобильный телефон.
К поискам преступника немедленно были привлечены силы Северного участка Пририжской полиции Рижского региона и Муниципальной полиции Адажского края. На месте происшествия также работал кинолог Государственной полиции со служебной собакой.
В ходе поисковых мероприятий сотрудники Муниципальной полиции Адажского края через несколько часов заметили в округе мужчину, подходящего под описание нападавшего, и задержали его.
Задержанный — 1963 года рождения, ранее судим за аналогичные преступления. Сотрудники Северного участка Пририжской полиции обследовали окрестности и нашли в лесу оба украденных телефона.
По факту происшествия начаты два уголовных процесса — за попытку изнасилования и за кражу в небольшом размере. За изнасилование или попытку изнасилования законом предусмотрено лишение свободы на срок от четырёх до десяти лет.
У Государственной полиции имеются подозрения, что задержанный может быть причастен и к другим преступлениям против личности. Полиция призывает жителей ознакомиться с фотографиями мужчины и откликнуться всех, кто мог пострадать от его возможных преступных действий.
Связаться с полицией можно по телефону 20269280 или 112.
Šonedēļ VP sadarbojoties ar Ādažu novada pašvaldības policiju, pa karstām pēdām aizturēts vīrietis aizdomās par divu sieviešu izvarošanas mēģinājumu Ādažu novada Kalngalē. Saistībā ar notikušo uzsākts KP, un aizdomās turētais ir apcietināts.— Valsts policija (@Valsts_policija) October 31, 2025
❕Aicinām atsaukties ikvienu, kurš… pic.twitter.com/HiWPortxpc
