Ранее судимый мужчина пытался изнасиловать молодую женщину и пенсионерку 0 1836

ЧП и криминал
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ранее судимый мужчина пытался изнасиловать молодую женщину и пенсионерку

В Калнгале Адажского края задержан ранее судимый мужчина за попытку изнасилования молодой женщины и пенсионерки, сообщила агентству LETA Государственная полиция.

29 октября Государственная полиция получила информацию о том, что в Калнгале (Адажский край) на пешеходной тропе недалеко от моря неустановленное лицо попыталось изнасиловать женщину 1996 года рождения, после чего отобрало у неё мобильный телефон и скрылось.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые выяснили, что поблизости находится ещё одна женщина, 1939 года рождения, на которую также было совершено нападение, и у неё также отобрали мобильный телефон.

К поискам преступника немедленно были привлечены силы Северного участка Пририжской полиции Рижского региона и Муниципальной полиции Адажского края. На месте происшествия также работал кинолог Государственной полиции со служебной собакой.

В ходе поисковых мероприятий сотрудники Муниципальной полиции Адажского края через несколько часов заметили в округе мужчину, подходящего под описание нападавшего, и задержали его.

Задержанный — 1963 года рождения, ранее судим за аналогичные преступления. Сотрудники Северного участка Пририжской полиции обследовали окрестности и нашли в лесу оба украденных телефона.

По факту происшествия начаты два уголовных процесса — за попытку изнасилования и за кражу в небольшом размере. За изнасилование или попытку изнасилования законом предусмотрено лишение свободы на срок от четырёх до десяти лет.

У Государственной полиции имеются подозрения, что задержанный может быть причастен и к другим преступлениям против личности. Полиция призывает жителей ознакомиться с фотографиями мужчины и откликнуться всех, кто мог пострадать от его возможных преступных действий.

Связаться с полицией можно по телефону 20269280 или 112.

G4lZ2XVXwAAq7zR.jpeg

#криминал
