Словенская полиция расследует громкое убийство с этнической подоплекой

ЧП и криминал
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Стражи порядка тихой балканской страны.

Стражи порядка тихой балканской страны.

Премьер страны Голоб предостерег от разжигания ненависти.

Цыгане в Словении немногочисленны, но в последнее время они стали наводить ужас на окружающих. "Преступник - продукт дисфункциональной системы. Он был воспитан так, чтобы убивать других людей из чистой злобы. Потребуется не одно поколение, чтобы перевоспитать таких людей", - заявил премьер-министр Словении Роберт Голоб после убийства в Ново-Месте.

В этом небольшом городке на юго-востоке Словении 21-летний цыган нанес 48-летнему отцу, пришедшему на помощь своему обиженному сыну, такие серьезные травмы, что врачам не удалось спасти жизнь мужчины.

"К сожалению, мы вынуждены прибегнуть к ответным мерам, - заключил премьер-министр. - Эти меры не будут популярными, но они приведут к серьезным переменам". При этом Голоб предостерег от разжигания ненависти, особенно путем призыва населения к оружию.

В Словении давно не было преступлений, вызывающих столь бурные страсти. Гнев разгорелся из-за цыганского происхождения преступника.

В клубе LokalPatriot в Ново-Месте состоялась вечеринка, продолжавшаяся до рассвета следующего дня. Уже далеко за полночь один из участников в отчаянии позвонил своему отцу и попросил вывести его, потому что ему угрожает группа людей. Не раздумывая, отец сел в машину и помчался на место происшествия. Когда мужчина выходил из клуба, на него напали цыгане. Один из них нанес ему серьезные травмы головы. Спасателям удалось привести его в чувство, и он был доставлен в больницу в критическом состоянии.

#цыгане
Видео