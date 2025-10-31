Baltijas balss logotype
В Царникаве два иностранца сломали шею лебедю — их будут судить

ЧП и криминал
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Царникаве два иностранца сломали шею лебедю — их будут судить
ФОТО: LETA

Прокуратура передала в Рижский окружной суд уголовное дело против двух граждан Узбекистана, обвиняемых в пытках лебедя в Царникаве.

Согласно обвинению, 30 марта 2025 года оба мужчины в Царникаве, у реки Гауя, прикормили лебедя едой, выманив его из воды. После этого один из обвиняемых схватил птицу за крылья и уложил на землю, сообщили в прокуратуре. Затем мужчина одной рукой удерживал лебедя, а другой — сломал ему шею и ударил кулаком по голове.

Когда лебедь перестал сопротивляться, второй обвиняемый раскрыл и держал черный мусорный мешок, в который поместили птицу. После этого мешок с лебедем отнесли к автомобилю, положили в багажник, и оба обвиняемых вместе уехали с места происшествия.

Как ранее сообщалось, 31 марта полиция получила от сигнал от местных жителей, что 30 марта в Царникаве двое мужчин жестоко обращались с лебедем, причём всё происходило в присутствии трёх несовершеннолетних.

Правоохранители провели оперативные действия и задержали мужчин 1984 и 1993 годов рождения.

Задержанные тогда заявили, что «праздновали окончание поста» и взяли лебедя «для развлечения». Позднее, по их словам, они поехали на машине в Ригу и выпустили лебедя у обочины дороги.

  • 31-го октября

    это только начало, потом эти гостарбайтеры покажут себя, французы с немцами не дадут соврать

    14
    0
  • п
    прохожий
    31-го октября

    Если так празднуется , окончание поста , не пора ли искать другую страну.

    61
    4
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    прохожий
    1-го ноября

    Кому? Латышам?

    2
    0
