Прокуратура передала в Рижский окружной суд уголовное дело против двух граждан Узбекистана, обвиняемых в пытках лебедя в Царникаве.

Согласно обвинению, 30 марта 2025 года оба мужчины в Царникаве, у реки Гауя, прикормили лебедя едой, выманив его из воды. После этого один из обвиняемых схватил птицу за крылья и уложил на землю, сообщили в прокуратуре. Затем мужчина одной рукой удерживал лебедя, а другой — сломал ему шею и ударил кулаком по голове.

Когда лебедь перестал сопротивляться, второй обвиняемый раскрыл и держал черный мусорный мешок, в который поместили птицу. После этого мешок с лебедем отнесли к автомобилю, положили в багажник, и оба обвиняемых вместе уехали с места происшествия.

Как ранее сообщалось, 31 марта полиция получила от сигнал от местных жителей, что 30 марта в Царникаве двое мужчин жестоко обращались с лебедем, причём всё происходило в присутствии трёх несовершеннолетних.

Правоохранители провели оперативные действия и задержали мужчин 1984 и 1993 годов рождения.

Задержанные тогда заявили, что «праздновали окончание поста» и взяли лебедя «для развлечения». Позднее, по их словам, они поехали на машине в Ригу и выпустили лебедя у обочины дороги.