Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Риге ночью вспыхнул пожар в деревянном доме – спасались 15 человек 1 803

ЧП и криминал
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Риге ночью вспыхнул пожар в деревянном доме – спасались 15 человек
ФОТО: скриншот видео TV3

Пожар разгорелся глубокой ночью в одной из квартир в Латгальском предместье Риги. Из двухэтажного деревянного дома эвакуировались 15 человек, которым ничего не оставалось, кроме как в течение нескольких часов наблюдать за работой спасателей, надеясь на лучшее. Пожарным удалось вовремя локализовать огонь, чтобы ущерб не стал ещё серьёзнее, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

В квартире на первом этаже деревянного дома были открыты окна, чтобы проветрить помещение от неприятного запаха после пожара. Стёкла стали матовыми, что свидетельствует о сильном задымлении во время возгорания. К хозяину пострадавшей квартиры пришли знакомые, которые уже успели оценить произошедшее.

Друг пострадавшего:

«[Degpunktā: Серьёзно там выгорело?] Довольно, довольно сильно. [Вы были рядом, когда всё случилось?] Нет, только что пришёл. [Посмотреть, как у друга дела?] Да, ну, повезло. До второго этажа не дошло».

На фасаде видно, что это не первый пожар в этом доме. В этот раз пламя вспыхнуло около половины пятого утра, однако жильцы быстро проснулись и успели покинуть здание до прибытия спасателей.

«На первом этаже двухэтажного здания горела стена на площади двух квадратных метров. До прибытия Государственной пожарно-спасательной службы из здания эвакуировались 15 человек», - рассказал Агрис Асупс, командир 1-го отделения Рижского регионального управления ГПСС.

Хотя площадь возгорания была небольшой, пожарные провели на месте более трёх часов, поскольку конструкция в районе очага возгорания была сложной. Понадобилось время, чтобы убедиться, что всё безопасно.

Одна из жительниц соседней квартиры считает, что пожар произошёл из-за желания соседа как следует согреться. «Человек перекалил печь. А дом уже старый, деревянный», — рассказала женщина.

Хотя физически никто не пострадал, хозяину выгоревшей квартиры теперь предстоит ремонт, так как повреждены как кирпичная кладка, так и отделочные материалы.

Спасатели напоминают, что пользователи дровяного отопления должны регулярно чистить дымоходы, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих.

ТВ3

Читайте нас также:
#пожар
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
0
1
0

Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    31-го октября

    Какой это дом? Это баррак годов конца соровых или начала 50- постройки.

    9
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ведутся следственные действия. Иконка видео
Изображение к статье: Стражи порядка тихой балканской страны. Иконка видео
Изображение к статье: В тюрьму Валмиеры пытались доставить запрещённые вещества с помощью арбалета
Изображение к статье: «Дети были одни»: новые детали трагедии в Плявниеках, где погибли два мальчика

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Самым простым кухонным работам научат на уровне Европы. Фото Facebook. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Вдовье» пособие в Латвии: супруг ушел, а его пенсия осталась – как ее получить? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Кажется, этот баварец заехал не туда. Иконка видео
Бизнес
2
Изображение к статье: Ну и ну! Названа стоимость ремонта iPhone 17
Техно
Изображение к статье: Жертвы ядерных ударов США выступили против Трампа
В мире
Изображение к статье: Таможня Латвии пугает проблемами, которые возникнут после массовых увольнений сотрудников
ЧП и криминал
2
Изображение к статье: Самым простым кухонным работам научат на уровне Европы. Фото Facebook. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Вдовье» пособие в Латвии: супруг ушел, а его пенсия осталась – как ее получить? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Кажется, этот баварец заехал не туда. Иконка видео
Бизнес
2

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео