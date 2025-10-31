Пожар разгорелся глубокой ночью в одной из квартир в Латгальском предместье Риги. Из двухэтажного деревянного дома эвакуировались 15 человек, которым ничего не оставалось, кроме как в течение нескольких часов наблюдать за работой спасателей, надеясь на лучшее. Пожарным удалось вовремя локализовать огонь, чтобы ущерб не стал ещё серьёзнее, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

В квартире на первом этаже деревянного дома были открыты окна, чтобы проветрить помещение от неприятного запаха после пожара. Стёкла стали матовыми, что свидетельствует о сильном задымлении во время возгорания. К хозяину пострадавшей квартиры пришли знакомые, которые уже успели оценить произошедшее.

Друг пострадавшего:

«[Degpunktā: Серьёзно там выгорело?] Довольно, довольно сильно. [Вы были рядом, когда всё случилось?] Нет, только что пришёл. [Посмотреть, как у друга дела?] Да, ну, повезло. До второго этажа не дошло».

На фасаде видно, что это не первый пожар в этом доме. В этот раз пламя вспыхнуло около половины пятого утра, однако жильцы быстро проснулись и успели покинуть здание до прибытия спасателей.

«На первом этаже двухэтажного здания горела стена на площади двух квадратных метров. До прибытия Государственной пожарно-спасательной службы из здания эвакуировались 15 человек», - рассказал Агрис Асупс, командир 1-го отделения Рижского регионального управления ГПСС.

Хотя площадь возгорания была небольшой, пожарные провели на месте более трёх часов, поскольку конструкция в районе очага возгорания была сложной. Понадобилось время, чтобы убедиться, что всё безопасно.

Одна из жительниц соседней квартиры считает, что пожар произошёл из-за желания соседа как следует согреться. «Человек перекалил печь. А дом уже старый, деревянный», — рассказала женщина.

Хотя физически никто не пострадал, хозяину выгоревшей квартиры теперь предстоит ремонт, так как повреждены как кирпичная кладка, так и отделочные материалы.

Спасатели напоминают, что пользователи дровяного отопления должны регулярно чистить дымоходы, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих.

ТВ3