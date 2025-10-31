Baltijas balss logotype
В тюрьму Валмиеры пытались доставить запрещённые вещества с помощью арбалета 0 211

ЧП и криминал
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В тюрьму Валмиеры пытались доставить запрещённые вещества с помощью арбалета
ФОТО: pixabay

Двое мужчин задержаны в крае Валмиера за попытку доставить на территорию Валмиерской тюрьмы свёрток с запрещёнными веществами и предметами с помощью арбалета, сообщила агентству LETA старший специалист отдела общественных связей Государственной полиции Зане Васкане.

В понедельник около 15:18 пассажир автомобиля попытался выстрелить на территорию тюрьмы стрелой из арбалета, к которой был привязан свёрток — пластиковая упаковка, в которой находился предмет, похожий на мобильный телефон, и порошкообразное вещество неизвестного происхождения, сообщила Васкане.

На месте происшествия были задержаны двое мужчин — пассажир и водитель автомобиля, 1984 и 2003 года рождения. Оба ранее попадали в поле зрения полиции.

По факту происшествия начат уголовный процесс по второй части статьи 309 Уголовного закона — за незаконную передачу предметов или веществ лицам, находящимся в заключении.

Днём ранее была предпринята аналогичная попытка — на территории тюрьмы была обнаружена стрела с привязанным свёртком.

Управление мест заключения отмечает, что передача заключённым запрещённых веществ и предметов карается административно или уголовно. В этом году уже зафиксировано более 200 попыток доставить запрещённые вещи в места заключения с помощью различных способов, включая перебросы и беспилотники.

Полиция продолжает расследование, уточняя обстоятельства происшествия и состав вещества.

#тюрьма
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео