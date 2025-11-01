На стриминг-платформе Hulu стартовал сериал «Мердо: смерть в семье», его появления ждали зрители по всему миру, ведь это еще один вариант рассказа истории богатого адвоката Алекса Мердо, который оказался дьяволом во плоти.

Реальный сюжет, за реализацию которого взялись шоураннеры Hulu, три года волновал миллионы людей, ведь на скамье подсудимых оказался не представитель среднего класса или работяга из простой семьи, а известный адвокат из влиятельной юридической династии Южной Каролины. Тот, кто в начале расследования выглядел как жертва обстоятельств, несчастный отец семейства, в конце следствия оказался монстром, который хладнокровно спланировал убийство жены и сына, годами обворовывал фирму, в которой работал, был тайным наркоманом, издевался над слабыми, страдал расстройством психики. Должен ли представитель высшего общества быть наказан по всей строгости закона, как и любой другой американец? Вопрос, который рефреном встанет в премьере сериала «Мердо: Смерть в семье». А мы же расскажем обо всех обстоятельствах скандального дела.

7 июня 2021 года Ричард Александр «Алекс» Мердо позвонил в полицию и срывающимся голосом заявил, что только что обнаружил в загородном домике тела своего младшего сына Пола и супруги Мэгги. Приехавшей полиции адвокат рассказал, что ночь провел рядом с матерью в ее особняке, родительница страдает деменцией, а на утро поехал к семье и обнаружил страшное. Также Алекс разъяснил, что его сын длительное время получал угрозы от неизвестных и предположил, что его смерть могла стать делом рук сталкеров. Хотя почему неизвестных людей, к моменту своей смерти Пол проходил обвиняемым по делу о крушении лодки в феврале 2019 года. Следствие тогда установило, что Пол был пьян и стал виновником аварии, в результате которой погибла его подруга 19-летняя Мэллори Бич, а еще два человека получили тяжелые травмы. Пол Мердо тогда отказался признать свою вину в случившемся, хотя свидетельства очевидцев говорили об обратном. Младший сын адвоката был пьян, не имел прав на вождение лодки и вел себя неадекватно, что и привело к трагедии.

И хотя итогом аварии стала смерть девушки, дело быстро спустили на тормозах, отчего семья погибшей Бич пришла к выводу, что здесь постарался влиятельный отец и подали иск против Мердо. Они потребовали крупную компенсацию и тогда старший Мердо вынужден был заявить в суде, что он банкрот. Мердо и банкрот?

Три представителя поколения семейства Мердо последовательно занимали должность окружного прокурора в Южной Каролине с 1920 по 2006 год, основав самую влиятельную юридическую династию в штате. Из-за популярности семьи местные жители называли округ, состоящий из пяти графств, «страной Мердо».

Алекс Мердо пошел по стопам отца и деда — юридический колледж, практика в семейной фирме, сотни успешных дел. Изначально продолжатель династии занимался судебными исками, связанными с причинением ущерба здоровью, но в начале 2000-х получил от властей штата карт-бланш: новый закон разрешал истцу выбирать место рассмотрения спора самому, то есть подавать жалобу в той юрисдикции, которая, по его мнению, вынесет наиболее благоприятное для него решение. Жители Южной Каролины начали подавать иски в любом округе, где владели собственностью и выигрывать дела. Это позволило Мердо легко вести процессы и деньги хлынули к нему рекой. За девять лет адвокатской практики Алекс заработал почти 14 000 000 $.

Так, почему же он оказался на финансовом дне? По мере того, как шло расследование, всплыли шокирующие факты: более 20 лет влиятельный адвокат страдал зависимостью от опиоидов, депрессией и тратил на наркотики больше $50 000 в неделю. Несмотря на миллионные заработки, он вынужден был красть миллионы у своей же юридической фирмы. В день, когда мертвыми были найдены Мэгги и Пол, с Алексом как раз связывались проверяющие его фирмы, которые провели финансовый аудит и вскрыли факты хищения. Через три дня у него было назначено судебное слушание по финансовым отчетам.

Позже, на суде прокуроры придут к выводу, что зависимость главы семейства вызывала постоянные конфликты и когда мать и сын узнали, что Мердо-старший спустил все состояние на наркотики, произошла крупная ссора, которая подтолкнула Алекса к совершению убийства. Также позже станет известно, что сигнал с телефона Мердо в ночь убийства был зафиксирован недалеко от охотничьего домика, где и была расстреляна его семья, а это значит, что алиби адвоката не сработало. Он не оставался в ту ночь в доме матери.

Но эта правда вскроется позже, тогда же в 2021 году, спустя три месяца после смерти жены и сына, на самого Алекса Мердо внезапно совершат покушение. Он сам позвонит в 911 и расскажет, что в него стрелял неизвестный в момент, когда он решил поменять колесо у автомобиля на проселочной дороге. Мердо получил ранение в голову, но выжил. Но билинг звонков пострадавшего позволил полиции выйти на след бывшего клиента Кертиса Эдварда Смита, который вскоре признался, что это сам Мердо попросил его сымитировать убийство, чтобы старший сын Мердо — Бастер смог получить страховку в 10 млн $. Но Смит промахнулся и Мердо выжил. 3 сентября, за день до покушения, Мердо объявил об увольнении из собственной юридической фирмы Peters, Murdaugh, Parker, Eltzroth & Detrick. В фирме его отставку объяснили тем, что он присвоил миллионы долларов.

Нить расследования привела полицию к еще одной смерти — 19-летнего Стивена Смита, который учился в одной школе со старшим сыном адвоката Бастером Мердо. В 2015 году его тело нашли на дороге в 16 километрах от дома героя нашего рассказа. Следствие тогда пришло к выводу, что Смита сбил автомобиль, а водитель скрылся с места аварии. При этом обвинения так никому и не предъявили. Мать Смита уверяла, ее сына убили, об этом говорила тупая травма на голове Стивена, — возможно, мотивом стала ненависть, поскольку он был представителем нетрадиционной сексуальной ориентации. Позже найдутся свидетели, которые видели в этот день Смита с Бастером Мердо. Парни о чем-то ожесточенно спорили. Не исключено, что и в этот раз отец Мердо, использовав свои связи, закрыл дело о гибели молодого человека.

Увидев, как разворачиваются события вокруг влиятельного адвоката, в полиции пришли родные экономки Глории Саттерфилд, которая работала у Мердо 25 лет. Женщина умерла в доме адвоката по «естественной причине». Мол, на нее налетела собака хозяев, от чего женщина упала с крыльца — дальше непонятно, то ли ударилась головой, то ли ее разбил инфаркт. Вскрытие никто не проводил, но сыновья Саттерфилд подали иск на Мердо, выиграли суд, который постановил адвокату выплатить родным экономки компенсацию в размере 4,3 млн долларов, но деньги они так и не получили. Оказалось, Алекс Мердо, банкир Чад Венстендорф и адвокат Корин Флемминг вступили в сговор, чтобы украсть выплату, переведя деньги на счет Алекса и уведомив Саттерфилдов о выплате.

И когда за дело сыновей экономки взялся адвокат Джастин Бэмберг, он нашел еще 20 пострадавших от мошенничества Мердо. Например, в 2009 году Алекс взялся за дело глухого афроамериканца Хаким Пинкни, он попал в ДТП и оказался в реанимации. Семья пострадавшего подала в суд на производителя шин и выиграла, но получила только часть денег. Большую часть поделили между собой Мердо и генеральный директор Palmetto State bank, который управлял выплатами находящегося в коме больного. К слову, спустя два года после аварии, аппарат искусственного дыхания, к которому был подключен Пинкни, кто-то намеренно сломал. Виновный так и не был найден.

Наживался на бедолагах

Не получила 112 тысяч долларов и семья Блонделл Грей, погибшей в аварии со скорой помощью. Эти деньги также присвоил Мердо. Продолжатель юридической династии тайно договаривался о компенсации для своих клиентов, а затем выплачивал им столько, чтобы они были довольны, остальное он присваивал себе. Его клиентами обычно были бедолаги, те, кто не мог позволить себе дорогостоящую юридическую помощь. Среди них были раненый полицейский штата, глухой парализованный, вдовец, иммигрант, несколько несовершеннолетних и даже мертвецы.

Незаконные сделки с приобретением наркотиков, уклонение от уплаты налогов, подделка документов, фабрикация ложных показаний, банковское мошенничество, сговор с целью мошенничества, кража средств со счетов клиентов, получение имущества обманным путем, отмывание денег, и наконец, убийства — влиятельному адвокату было предъявлено 99 обвинений по разным статьям. 1 апреля 2024 года Мердо был приговорен к 40 годам тюрьмы за финансовые махинации. Этот срок он будет отбывать с двумя другими пожизненными приговорами за двойное убийство и 27 годами за финансовые преступления. Также он должен выплатить компенсации в размере 8,7 млн долларов 25 известным жертвам.