Модный приговор? Расследуется дело о нарушениях в Рижском техникуме стиля и моды 0 352

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.11.2025
LETA
Изображение к статье: Модный приговор? Расследуется дело о нарушениях в Рижском техникуме стиля и моды

Государственная полиция расследует уголовный процесс о возможных нарушениях в Рижском техникуме стиля и моды (РТСМ).

В этом году это уже второй случай, когда после ревизии Государственного контроля начато расследование в техникумах.

Согласно информации на сайте Госконтроля, в ходе проверки в РТСМ выявлены существенные нарушения правовых норм и возможное мошенничество. Были идентифицированы трое предположительно фиктивных учащихся по программе "Специалист СПА", за которых техникум необоснованно получил бюджетное финансирование в размере 15 837 евро.

По этим учащимся у техникума не было полных документов, они не участвовали в учебном процессе, не регистрировались в журнале инструктажа и не получали стипендий. Также РТСМ не ввел необходимую информацию в Государственную информационную систему образования о пропусках занятий этими учащимися без уважительных причин.

По мнению Госконтроля, выявленные факты указывают на возможное злоупотребление должностными полномочиями или мошенничество с целью получения бюджетных средств обманным путем. Об обнаруженных фактах Госконтроль проинформировал Генеральную прокуратуру.

По результатам ревизии в апреле в РТСМ была начата служебная проверка о возможном наличии фиктивных учащихся. Проверка еще не завершена из-за отсутствия директора техникума Улрики Наумовой, так как невозможно получить ее пояснения.

Руководство техникума после обнародования заключения Госконтроля весной отрицало нарушения, но более подробные комментарии не предоставило.

Как сообщалось, по результатам ревизии Госконтроля также расследуется уголовный процесс о возможных нарушениях в Резекненском техникуме, из бюджета которого предположительно было похищено не менее 54 000 евро. В ходе ревизии были выявлены возможные мошеннические действия в расчетах с поставщиками услуг - умышленное искажение платежных документов с целью перевода денежных средств третьим лицам.

#образование #криминал
