В России ввели уголовную ответственность за диверсии с 14 лет 0 295

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Самое распространенное правонарушение на железной дороге страны.

Самое распространенное правонарушение на железной дороге страны.

Поправки вводят ответственность вплоть до пожизненного заключения.

Депутаты Госдумы единогласно приняли закон, усиливающий уголовную ответственность за диверсионную деятельность.

Согласно принятым поправкам, возраст наступления уголовной ответственности за диверсии снижается до 14 лет. Сроки давности по всем преступлениям диверсионной направленности отменяются, обвиняемых нельзя будет приговаривать условно. Им ограничат право на условно-досрочное освобождение.

Также поправки вводят ответственность вплоть до пожизненного заключения за склонение несовершеннолетних к диверсионной деятельности и вовлечение несовершеннолетних в террористическую деятельность.

Правозащитный проект "Первый отдел" отмечает, что сейчас в России за диверсии и поджоги военкоматов преследуют более 500 человек, причем нередко провокаторами выступают сотрудники ФСБ.

Закон вступит в силу после принятия Советом Федерации и подписания президентом.

Ирина Яровая, заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII и VIII созывов с 5 октября 2016: "970 диверсий совершенно на территории нашей страны. И в эту преступную деятельность вовлекается 15% несовершеннолетних. Что является приманкой? Отсутствие ответственности".

Вот типичная история, которую рассказывает сайт «Медиазона».

В Архангельской области двух подростков задержали по делу о диверсии на Северной железной дороге. Им предъявили обвинение в диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, 4 августа одному из подростков 2009 года рождения написал «представитель украинских спецслужб». Он предложил за деньги повредить железнодорожную инфраструктуру. Юноша согласился и привлек к этому сверстника. Вместе они подожгли релейные шкафы на станции «Коноша-1». Один из задержанных рассказал, что изначально у подростков не было денег на бензин, и средства на карту им перечислил «куратор».

Подросток, о котором упоминается в сообщении, или только что достиг 16-летнего возраста, или по состоянию на август почти его достиг. От точной даты дня рождения будет зависеть возможность его привлечения к уголовной ответственности (то же самое касается и его сообщника). Изменения, только что внесенные в статью 20 УК, позволят привлекать к ответственности по «диверсионным статьям» подростков с 14-летнего возраста. Такая планка уже установлена для составов «теракт» и «умышленное уничтожение или повреждение имущества» при отягчающих обстоятельствах (ст. 167 УК).

Видео