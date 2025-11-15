В Государственной Думе и Совете Федерации РФ заседают не менее 37 депутатов и сенаторов, которые могли получить должность для защиты от уголовных дел благодаря неприкосновенности, пишет издание «Проект». Каждый десятый член парламента в прошлом мог иметь проблемы с законом — как минимум 63 человека из 622 изученных.

Покупка мандатов с 2000-х годов была обычной практикой. Цена за место в партийном списке составляла до пяти миллионов долларов в партии ЛДПР, отмечают журналисты. Многие использовали госдолжность как способ уйти от проблем с законом. Например, сенатор Максим Кавджарадзе в молодости был судим за побои, связан с ореховской преступной группировкой, пишет «Проект». Он менял биографию и фамилию, чтобы скрыть прошлое, но заседает в Совете Федерации с 2001 года.

Также в числе законодателей родственники людей с криминальным прошлым. В Совете Федерации заседает Мурат Хапсироков — сын управляющего делами Генпрокуратуры РФ в Москве Назира Хапсирокова, который в 1990-х был тесно связан с мошенничеством и коррупцией. Также внимание издания привлек Джамаладин Гасанов — родственник Гасана «Гасана Каспийского» Гасанова, дагестанского криминального авторитета. Эта семья участвовала в убийствах, покушениях и взрывах, даже планировала сбить рейсовый самолет с конкурентами. Гасанов заседает в Госдуме с 2007 года.

Среди депутатов есть фигуранты международных расследований. Андрей Луговой, бывший офицер спецслужб, подозревается в отравлении бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне. Несмотря на ордер на арест, с 2007 года он заседает в Госдуме. Остаются законодателями Адам Делимханов (Госдума) и Сулейман Геремеев (Совет Федерации), соратники Рамзана Кадырова. Они связаны с убийством подполковника ФСБ и чеченского командира Мовлади Байсарова и организацией убийства политика Бориса Немцова.