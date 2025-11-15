Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Жизнь ворам: в Государственной Думе трудится около 10% криминалов 4 1050

ЧП и криминал
Дата публикации: 15.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Законодательное учреждение соответствует представляемому обществу.

Законодательное учреждение соответствует представляемому обществу.

Покупка мандатов с 2000-х годов стала обычной практикой.

В Государственной Думе и Совете Федерации РФ заседают не менее 37 депутатов и сенаторов, которые могли получить должность для защиты от уголовных дел благодаря неприкосновенности, пишет издание «Проект». Каждый десятый член парламента в прошлом мог иметь проблемы с законом — как минимум 63 человека из 622 изученных.

Покупка мандатов с 2000-х годов была обычной практикой. Цена за место в партийном списке составляла до пяти миллионов долларов в партии ЛДПР, отмечают журналисты. Многие использовали госдолжность как способ уйти от проблем с законом. Например, сенатор Максим Кавджарадзе в молодости был судим за побои, связан с ореховской преступной группировкой, пишет «Проект». Он менял биографию и фамилию, чтобы скрыть прошлое, но заседает в Совете Федерации с 2001 года.

Также в числе законодателей родственники людей с криминальным прошлым. В Совете Федерации заседает Мурат Хапсироков — сын управляющего делами Генпрокуратуры РФ в Москве Назира Хапсирокова, который в 1990-х был тесно связан с мошенничеством и коррупцией. Также внимание издания привлек Джамаладин Гасанов — родственник Гасана «Гасана Каспийского» Гасанова, дагестанского криминального авторитета. Эта семья участвовала в убийствах, покушениях и взрывах, даже планировала сбить рейсовый самолет с конкурентами. Гасанов заседает в Госдуме с 2007 года.

Среди депутатов есть фигуранты международных расследований. Андрей Луговой, бывший офицер спецслужб, подозревается в отравлении бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне. Несмотря на ордер на арест, с 2007 года он заседает в Госдуме. Остаются законодателями Адам Делимханов (Госдума) и Сулейман Геремеев (Совет Федерации), соратники Рамзана Кадырова. Они связаны с убийством подполковника ФСБ и чеченского командира Мовлади Байсарова и организацией убийства политика Бориса Немцова.

Читайте нас также:
#парламент
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
2
2
0
1

Оставить комментарий

(4)
  • OZ
    Olga Zakarauskiene
    16-го ноября

    Поэтому россияне и называют Госдурой.

    1
    0
  • Е
    Ехидный
    15-го ноября

    в нашей Сейме откровенных криминалов нет , а толку то ?????

    14
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    Ехидный
    15-го ноября

    В нашем Сейме 90 процентов криминалов - по совокупности за уже содеянное. Только судить этот обезьяний питомник никто не будет - "А судьи кто?!"...

    11
    1
  • A
    Aleks
    15-го ноября

    Хоть какое то разнообразие,а то все спортсмены да актеры... И вообще,состав Думы высоинтеллектуальный,поэтому виноват во всех бедах не Путин,а Госдума...😀 А бандота вообще близка сегодняшний власти и очень удивлен ,что отвечающий за общак в Солнцевской группировке Рабинович не в Госдуме или в правительстве 😀

    9
    10
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Трехкратного чемпиона мира, побеждавшего в Сигулде, посадили в тюрьму в Красноярске
Изображение к статье: Звезда попалась на удочку жуликов. Иконка видео
Изображение к статье: Ещё и надел наушники с музыкой? Рижскому веловору наплевать на закон
Изображение к статье: Яна попалась на удочку циничных манипуляторов. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео