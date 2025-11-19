Baltijas balss logotype
Ругался и плевался: в Латвии дали девять месяцев тюрьмы за оскорбление прокурора

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Виктор Кривошей (в очках) приговорен к пожизненному наказанию.

Виктор Кривошей (в очках) приговорен к пожизненному наказанию.

ФОТО: LETA

Рижский городской суд приговорил обвиняемого по делу об убийстве администратора неплатёжеспособности Мартиньша Бункуса — Виктора Кривошея — к девяти месяцам тюремного заключения, выяснило агентство LETA в суде. Интересно, что Кривошей уже имеет пожизненное заключение.

Прокуратура пояснила, что 26 сентября 2024 года в Рижском городском суде проходило очередное открытое заседание по уголовному делу, в ходе которого обвиняемый Кривошей, руководствуясь хулиганскими мотивами, громко перебил речь прокурора Римантаса Кузмы во время прений, используя грубую брань.

Он также не принял во внимание замечание председательствующего судьи о нарушении процессуального порядка, высказываясь без разрешения. Несмотря на сделанное замечание, обвиняемый продолжал вести себя громко и агрессивно, ругаться нецензурными словами и обвинять прокурора во лжи и коррупции.

Поскольку он не подчинился указаниям суда прекратить противоправное поведение и продолжал нарушать порядок в ходе судебного заседания, председательствующий судья принял решение удалить его из зала суда.

Чтобы вывести обвиняемого из зала заседаний, был вызван сотрудник Государственной полиции. Тем временем, как подчёркивает прокуратура, обвиняемый демонстрировал вседозволенность и продолжал выражать грубые оскорбления в адрес прокурора.

Когда обвиняемого выводили из зала, он плюнул в прокурора Римантаса Кузму.

Суд первой инстанции признал гражданина России Кривошея виновным в убийстве Бункуса и приговорил его к пожизненному заключению. В настоящее время приговор обжалован в Рижском окружном суде.

Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Дед
    19-го ноября

    Теперь у него пожизненное плюс 9 месяцев? То есть после его смерти. труп еще 9 месяцев будут держать в тюрьме?

    40
    1
  • П
    Процион
    Дед
    21-го ноября

    Ну, как-то так… :)

    0
    0

Видео