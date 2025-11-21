С 10 по 16 ноября в Государственной полиции зарегистрированы 252 случая мошенничества.

Из них в 63 случаях жители потеряли деньги, а в 189 случаях попытки мошенников завершились без финансовых потерь. Общие убытки населения составляют не менее 509 826 евро.

По-прежнему больше всего денег выманивают с помощью фиктивных телефонных звонков, когда мошенники представляются, например, сотрудниками “Latvenergo”, “Sadales tīkls”, Государственной полиции, мобильных операторов, Службы государственных доходов, кредитных учреждений или социальных служб.

На прошлой неделе телефонным мошенникам удалось выманить 275 019 евро, и больше всего таких случаев зарегистрировано в Рижском регионе — 204.