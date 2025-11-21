Baltijas balss logotype
За неделю жители Латвии отдали преступникам полмиллиона евро 6 1401

ЧП и криминал
Дата публикации: 21.11.2025
На прошлой неделе жители страны лишились полмиллиона евро, сообщила Государственная полиция.

С 10 по 16 ноября в Государственной полиции зарегистрированы 252 случая мошенничества.

Из них в 63 случаях жители потеряли деньги, а в 189 случаях попытки мошенников завершились без финансовых потерь. Общие убытки населения составляют не менее 509 826 евро.

По-прежнему больше всего денег выманивают с помощью фиктивных телефонных звонков, когда мошенники представляются, например, сотрудниками “Latvenergo”, “Sadales tīkls”, Государственной полиции, мобильных операторов, Службы государственных доходов, кредитных учреждений или социальных служб.

На прошлой неделе телефонным мошенникам удалось выманить 275 019 евро, и больше всего таких случаев зарегистрировано в Рижском регионе — 204.

#Латвия #мошенничество #преступность #безопасность
Оставить комментарий

(6)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    22-го ноября

    Кто ещё в этот бред верит?!! 🤦

    1
    0
  • L
    Lauris
    21-го ноября

    У простых жителей минималка+, пенсионеры в среднем получают 300-450б инвалиды также, а некотрые только инвалидное пособие 189 евро, соцмальное пособие 166... нечего взять... так ского выманивают? С скорей всего с родственников депутатов или чиновников... это у них зарплаты в немколько тысяч и пенсии.

    6
    2
  • ON
    ONO NON
    21-го ноября

    Это говорит о глупости тех у кого выманили

    9
    3
  • БТ
    Бесс Толковый
    21-го ноября

    Если у вас мошенники вытянули деньги, значит они были не ваши, как пришли так и ушли. Поблагодарите этих людей, что они помогли освободить вашу душу от эдакой тяжести и будет вам счастье!

    7
    15
  • А
    Антимонетарист
    21-го ноября

    Приматы в человеческом образе всё никак не могут понять, что их денежная система не для них, для их удобства, а для тех кто хочет отобрать у них их труд! Мошенники всеми способами всем показывают что надо запрещать деньги! Не будет денег, тогда каждый останется при своих умениях, знаниях и простом умении работать. Именно это должно быть ценным, а не о что заменяет труд в виде фантиков!

    5
    8
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Антимонетарист
    23-го ноября

    А на что жить будем, на купоны в магазин? В принципе оно так, но тут дело в другом. Во-первых это всё бред, я в такие суммы просто неверю(не так в Латвии и живут богато (2)а те кого и можно кинуть, они за каждую копейку трясутся и лишний раз не светят свои фантики, а если кинули значит гдето засветился а засветился значит понтовался, а понторезов пол Латвии, от горшка 2 вершка, а понтов на тонну! Хочешь жить нормально, не высовывайся и живи спокойно. Я знаю очень богатого человека, который ездит на простой машине, ему ничего никому не надо доказывать, так как кому нужно и так знают кто он и что из себя представляет! А вся эта мишура с понтами, до добра рано или поздно не доведёт. Сейчас не то время, когда ты своей машиной, свой статус в обществе показывал или бизнес партнёрам, если тебя знают, то им всё равно на чем ты ездишь, главное не машина или часы за 100000, а репутация! А эти понтуются , вот и пропадают!

    0
    0
Читать все комментарии

