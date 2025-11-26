Рижский городской суд впредь будет рассматривать уголовное дело против бывшего министра Мариса Сеглиньша за отказ от прохождения проверки на алкоголь в закрытых судебных заседаниях, сообщили агентству LETA в суде.

Следующее заседание назначено на 27 февраля 2026 года в 11:00.

Не называя имени обвиняемого, в прокуратуре агентству LETA подтвердили, что в июле 2024 года обвиняемый управлял автомобилем "Mercedes Benz" по улице Приедайнес в направлении улицы Золитудес в Риге. Водитель отказался от медицинской проверки на определение концентрации алкоголя в крови.

Уголовный закон за отказ водителя транспортного средства от проверки выдыхаемого воздуха или анализа крови на наличие алкоголя предусматривает лишение свободы на срок до одного года, надзор пробации и лишение водительских прав на пять лет.

Сеглиньш — бывший член и председатель ныне несуществующей Народной партии. В разные годы он занимал посты министра внутренних дел и министра юстиции в нескольких правительствах, а также был депутатом нескольких созывов Сейма. В парламенте он возглавлял Юридическую комиссию и Комиссию национальной безопасности.

Уже несколько лет Сеглиньш не участвует в активной политике.