Суд засекретил дело экс-министра Сеглиньша 2 1270

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Суд засекретил дело экс-министра Сеглиньша
ФОТО: LETA

Рижский городской суд впредь будет рассматривать уголовное дело против бывшего министра Мариса Сеглиньша за отказ от прохождения проверки на алкоголь в закрытых судебных заседаниях, сообщили агентству LETA в суде.

Следующее заседание назначено на 27 февраля 2026 года в 11:00.

Не называя имени обвиняемого, в прокуратуре агентству LETA подтвердили, что в июле 2024 года обвиняемый управлял автомобилем "Mercedes Benz" по улице Приедайнес в направлении улицы Золитудес в Риге. Водитель отказался от медицинской проверки на определение концентрации алкоголя в крови.

Уголовный закон за отказ водителя транспортного средства от проверки выдыхаемого воздуха или анализа крови на наличие алкоголя предусматривает лишение свободы на срок до одного года, надзор пробации и лишение водительских прав на пять лет.

Сеглиньш — бывший член и председатель ныне несуществующей Народной партии. В разные годы он занимал посты министра внутренних дел и министра юстиции в нескольких правительствах, а также был депутатом нескольких созывов Сейма. В парламенте он возглавлял Юридическую комиссию и Комиссию национальной безопасности.

Уже несколько лет Сеглиньш не участвует в активной политике.

Оставить комментарий

(2)
  • QQ
    Qwerty Qwerty
    26-го ноября

    Был бы трезвый сразу дунул и не создавал бы себе проблем а тут наверно ещё под чем-то был не только алкоголь вот и о отказался очканул

    10
    1
  • Е
    Ехидный
    26-го ноября

    офигенная гостайна - квасил ли Сеглиньш за рулем !!! лучше бы поинтересовались на какие доходы куплен тот самый мерс !!!

    27
    1

