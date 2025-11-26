Baltijas balss logotype
Вновь настало время пешеходов-невидимок

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.11.2025
LETA
Изображение к статье: Вновь настало время пешеходов-невидимок
ФОТО: LETA

После перевода часов на зимнее время темнота наступает уже к концу рабочего дня. И сколько бы Дирекция безопасности дорожного движения (ДБДД) ни проводила просветительских кампаний, на дорогах по-прежнему будут люди без светоотражающих элементов, а значит, по-прежнему будут поступать плохие новости, пишет Latvijas Avīze.

По словам эксперта ДБДД Оскарса Ирбитиса, самый высокий риск гибели пешеходов приходится на период с октября по январь. В прошлом году на дорогах погибли 33 пешехода, в этом году до конца октября - уже 30. Самыми трагичными месяцами прошлой зимой стали декабрь и январь - за два месяца погибли 18 человек, в основном в возрасте 50-60 лет.

Каждую неделю в темное время гибнет один пешеход, а один или два пешехода и велосипедиста ежедневно получают травмы. Поэтому ДБДД не устает повторять базовые правила поведения на дорогах в темное время года. Пешеходы должны передвигаться по левой стороне дороги, где видят траекторию автомобиля, и, если он двигается на них, могут прыгнуть в кювет или кусты.

Лучше всего передвигаться в темноте в светоотражающем жилете, но полезен будет даже маленький отражатель, особенно если использовать его правильно. Бессмысленно прикреплять отражатель к рюкзаку - он должен быть спереди, и не на шапке, а ниже, потому что ближний свет фар автомобиля освещает нижнюю часть идущего по дороге.

Если часто приходится ходить по дороге в темное время суток, следует выбирать светлую одежду - белые брюки видны намного дальше, чем черные или серые.

Ближний свет фар даже в ясную погоду освещает не более 50 метров, и даже при отличной реакции водителя и на сухом асфальте этого мало, чтобы затормозить на скорости 90 км/ч. Поэтому с ближним светом водителям следует двигаться медленнее. Когда можно включить дальний свет, не мешая другим, водителю видно не 50, а 150 метров вперед, поэтому хватит расстояния для маневра, если впереди на дороге появится пешеход.

  • QQ
    Qwerty Qwerty
    26-го ноября

    Это только депутаты ходят по дороге в темноте простые ездят на лимузинах

    6
    3

