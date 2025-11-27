Несколько дней назад в одном из заброшенных домов в рижском микрорайоне Кипсала произошёл пожар. Это уже второй случай возгорания в этом здании за чуть более чем год. С тех пор, как произошёл первый пожар, дом больше не был заселён, однако судя по обстоятельствам нынешнего инцидента, кто-то мог взломать ограждение и незаконно проникнуть внутрь, сообщают Новости ТВ3.

Первый пожар в двухэтажном здании на улице Звейниеку произошёл в сентябре прошлого года. Тогда последние жильцы остались без крова. Одна из них рассказала тогда в передаче Degpunktā, что была разочарована случившимся:

«Да, я жила здесь много лет. Собрала, что смогла из вещей», – поделилась женщина. На вопрос, всё ли в порядке с квартирой, она ответила: «Что там хорошего... Чёрт его знает, что тут происходит».

Соседи утверждают, что после того случая в доме больше не проживал ни один человек официально. Однако, несмотря на установленные вокруг здания ограждения, пожар случился снова.

«Видимо, кто-то туда пробрался, сам по себе огонь не возникает», – говорит очевидец, проживающий по соседству.

Он добавляет, что электричество в здании давно отключено. Это уже второй случай возгорания. В первый раз в доме ещё жили люди, тогда подозревали, что возгорание произошло из-за электропроводки. Сейчас же есть основания полагать, что внутрь проникли посторонние.

«Проснулась в восемь утра — увидела в окно жуткий дым», – рассказала соседка. Она не пошла выяснять, что произошло, но видела, как к месту прибыли две пожарные машины.

Пожарным потребовалось около четырёх часов, чтобы полностью ликвидировать возгорание, площадь которого составила 25 квадратных метров.

«Возможной причиной пожара могло быть возгорание у печи. Возможно, внутри находился бездомный или кто-то пытался растопить печь. Каждый новый пожар ухудшает конструкцию здания и саму постройку. В этом доме уже были пожары. Здание становится всё более и более опасным», - указал командир 5-й части Рижского регионального управления ГПСС Марис Александров.

Летом этого года, после обследования здания, Департамент городского развития Рижской думы постановил, что территория должна быть огорожена и в неё не должны проникать посторонние. Также собственник обязан был устранить опасность для пешеходов и транспорта, передвигающихся по тротуару и проезжей части улицы Звейниеку. Через месяц требования были выполнены лишь частично. После последнего пожара здание было повторно обследовано.

Собственник дома заверил представителя департамента, что здание снова будет огорожено, а окна — закрыты. В то же время он отметил, что невозможно полностью исключить взлом ограждений и проникновение посторонних. Если требования не будут выполнены, будет начат принудительный процесс исполнения. Это может привести к отчуждению здания.

