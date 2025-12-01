Сегодня вступают в силу поправки к закону «О вступлении в силу и применении Уголовного закона», которые предусматривают запрет синтетического опиоида спирохлорфина и содержащих его изделий, а также установление контроля над рядом других новых психоактивных веществ, в том числе циклорфином и снотворным средством залеплоном, с определением их предельных количеств для нелегального оборота, пишет LETA.

Поправки разработаны, чтобы предотвратить возвращение новых веществ в незаконный оборот после окончания срока временного запрета.

Спирохлорфин – синтетический опиоидный анальгетик, действие которого в два-пять раз сильнее фентанила, при этом его предельное количество установлено в размере 0,001 грамма.

Циклорфин, в свою очередь, был выявлен в исследовании остатков шприцев, проведённом Центром профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) в конце 2024 года. Его контроль усиливается путём создания новой обобщённой формулы, охватывающей и другие схожие соединения, чтобы предотвратить появление подобных веществ на рынке.

Законопроект также включает контроль над веществом залеплон, так как оно может использоваться в злоумышленных целях и до сих пор не было включено в списки контролируемых веществ. В Латвии это лекарство не зарегистрировано, но выявлялось при контроле почтовых отправлений.

Учитывая, что вещество может использоваться в качестве психоактивного, его необходимо включить в Приложение 2 закона – в третий список наркотических, психотропных веществ и прекурсоров, находящихся под контролем в Латвии, куда вносятся опасные психотропные вещества, которые могут использоваться в злоумышленных целях.

Поправки также предусматривают исключения из контроля для ряда веществ, применяемых в медицине: бупропиона, налтрексона и метилналтрексона. Бупропион широко применяется при лечении депрессии и контроле массы тела, он не вызывает зависимости и имеет низкий потенциал злоупотребления. Аналогично, налтрексон и метилналтрексон назначаются пациентам при лечении зависимости от опиоидов или для уменьшения вызванных ими побочных эффектов, и риск их злоупотребления крайне низок. Исключения из контроля предотвращают дополнительную административную нагрузку на врачей и аптеки, так как для этих лекарств не придётся применять особые требования рецептов на наркотические вещества.

Согласно мнению химических экспертов, из бупропиона можно получить другие вещества группы катинонов или амфетамины, однако на данный момент такой риск считается крайне низким. Государственное агентство лекарств (ГАЛ) активно отслеживает объёмы продаж препаратов и проводит соответствующий мониторинг. Таким образом, при изменении ситуации могут быть приняты соответствующие решения о контроле вещества.

ГАЛ также получила письмо от Латвийской ассоциации психиатров, в котором указывается, что в области психиатрии периодически возникают проблемы с доступностью медикаментов, в том числе с доступностью таблеток, содержащих бупропиона гидрохлорид, которые крайне необходимы для лечения определённых заболеваний. С целью улучшения доступности лекарств и ускорения их получения пациентами предлагается распространять такие препараты как незарегистрированные лекарства.

По статистике, в 2023 году было распространено около 7300 упаковок лекарств с бупропионом, а в 2024 году — около 15 300 упаковок.

Налтрексон гидрохлорид используется в комбинации с другими препаратами или терапией для помощи в преодолении зависимости от опиоидов. Он блокирует рецепторы в мозге, лишая опиоиды их действия, в результате чего пациенты больше не испытывают эйфорию после их употребления.

Налтрексон не вызывает зависимости, поэтому риск его злоупотребления в целях опьянения низкий. Учитывая назначение налтрексона и метилналтрексона, необходимо применить к ним исключение из контроля, как указано в аннотации к законопроекту.

Метилналтрексонсодержащие препараты применяются при лечении запоров, вызванных применением опиоидных анальгетиков (например, морфина или кодеина) средней и высокой силы, в случаях, когда другие средства от запора не действуют.

Поправки также уточняют и дополняют несколько обобщённых групп. Обобщённая группа «дибензопираны» дополнена, чтобы недвусмысленно включить канабинол и соединения, производные от канабинола или каннабидиола (за исключением самого каннабидиола), а также их изомеры и производные.

Группа «2-фенилморфолины» дополнена «3-фенилморфолинами», чтобы охватить более широкий спектр потенциально опасных веществ.

В законе также закреплён контроль «в любом количестве» над особо опасными веществами, чтобы исключить возможность их ввода в оборот путём смешивания с другими веществами.

Кроме того, термин «травяная смесь» заменён более широким понятием «травяная масса», охватывающим также верхние части растений конопли и пропитанные массы. Как указано в аннотации к законопроекту, термин «травяная смесь», согласно мнению эксперта Бюро химических экспертиз Криминалистического управления Государственной полиции, является ограничивающим. На экспертизу часто направляются верхние части растений конопли, обработанные, например, синтетическими или полусинтетическими каннабиноидами.

Как сообщалось ранее, спирохлорфин является синтетическим опиоидом, и использование содержащих его изделий может нанести серьёзный вред здоровью, создать угрозу жизни и общественной безопасности в целом, подчёркивает ЦПКЗ.

За изготовление, приобретение, хранение, транспортировку или пересылку в целях сбыта, а также сбыт веществ, в отношении которых установлен временный запрет, или содержащих их изделий предусмотрена уголовная ответственность – лишение свободы на срок до двух лет, принудительные работы или штраф и полицейский надзор. Если указанные действия привели к тяжким последствиям, применяется наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или другие санкции, предусмотренные законом.

ЦПКЗ и впредь будет оперативно выявлять и запрещать опасные вещества, чтобы максимально предотвратить их использование, вредное для здоровья и жизни.