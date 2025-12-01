Государственная полиция Латвии задержала женщину по подозрению в убийстве мужчины, сообщила в правоохранительных органах.

Вечером 30 ноября полиция получила информацию от Службы неотложной медицинской помощи о том, что в квартире в Огрe найден мёртвый мужчина с ножевыми ранениями.

По подозрению в убийстве в той же квартире полицейские задержали хозяйку жилья — женщину 1985 года рождения, которая находилась в сильном состоянии алкогольного опьянения.

Имеющаяся у полиции информация свидетельствует, что преступление, возможно, было совершено в этой же квартире утром воскресенья. Погибший был близким знакомым задержанной женщины, и в роковой день он пришёл к ней в гости. Ранее в полицию не поступала информация о возможных конфликтах между ними.

Задержанная женщина в настоящее время находится в изоляторе, и суд примет решение о применении к ней ареста на время расследования.

Полиция продолжает расследование обстоятельств происшествия и мотива преступления. Погибшему назначена экспертиза, а с места преступления изъяты вещественные доказательства.