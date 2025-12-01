Baltijas balss logotype
В Огре женщина зарезала мужчину, который пришел к ней в гости 3 1715

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Огре женщина зарезала мужчину, который пришел к ней в гости

Государственная полиция Латвии задержала женщину по подозрению в убийстве мужчины, сообщила в правоохранительных органах.

Вечером 30 ноября полиция получила информацию от Службы неотложной медицинской помощи о том, что в квартире в Огрe найден мёртвый мужчина с ножевыми ранениями.

По подозрению в убийстве в той же квартире полицейские задержали хозяйку жилья — женщину 1985 года рождения, которая находилась в сильном состоянии алкогольного опьянения.

Имеющаяся у полиции информация свидетельствует, что преступление, возможно, было совершено в этой же квартире утром воскресенья. Погибший был близким знакомым задержанной женщины, и в роковой день он пришёл к ней в гости. Ранее в полицию не поступала информация о возможных конфликтах между ними.

Задержанная женщина в настоящее время находится в изоляторе, и суд примет решение о применении к ней ареста на время расследования.

Полиция продолжает расследование обстоятельств происшествия и мотива преступления. Погибшему назначена экспертиза, а с места преступления изъяты вещественные доказательства.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • Мп
    Мимо проходил
    1-го декабря

    Может, есть смысл обьявить среди журналистов конкурс "Презерватив года" за самый сочный ляп в русском языке? И вручать несколько номинаций резиновых изделий...

    17
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    1-го декабря

    Редакция, пишите уже на латышском! Потому что когда читаешь на русском "погибшему назначена экспертиза", хочется бить автора учебником русского языка по голове, пока он не помрёт (ибо поумнеть такие не могут).

    23
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    1-го декабря

    Два минула - это опять Добрые Сраказмы или два самых неграмотных "журналиста" в ББ? :) Не бойтесь, недоучки, грамотные вас не больно зарежут... :)

    6
    1
Читать все комментарии

