Из-за ударов России 100 тысяч семей остались без света в украинском регионе 1 372

В мире
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Из-за ударов России 100 тысяч семей остались без света в украинском регионе
ФОТО: Unsplash

Около 100 тысяч семей остались без света в Днепропетровской области из-за ударов РФ.

Около 100 тысяч семей остались без света в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает украинский энергохолдинг «ДТЭК» в Telegram.

«Без электричества осталась часть жителей левого берега Днепра, а также Саксаганский и частично Покровский районы Кривого Рога», — сказано в публикации.

Ранее в Минобороны России сообщили об ударах Вооруженных сил РФ по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В ходе атаки были задействованы оперативно-тактическая авиация и ударные дроны.

#Украина #энергетика #telegram #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • VS
    Valdis Savickis
    10-го января

    В Белгородской области 556 тысяч человек остались без электричества, в результате ударов ВСУ. Пропагандисты bb,освещайте шире события,а не только в свою "узкую колею"

    16
    0

