Около 100 тысяч семей остались без света в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает украинский энергохолдинг «ДТЭК» в Telegram.

«Без электричества осталась часть жителей левого берега Днепра, а также Саксаганский и частично Покровский районы Кривого Рога», — сказано в публикации.

Ранее в Минобороны России сообщили об ударах Вооруженных сил РФ по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В ходе атаки были задействованы оперативно-тактическая авиация и ударные дроны.