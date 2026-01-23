Baltijas balss logotype
ЧП и криминал
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
ФОТО: Unsplash

В Риге в четверг вечером в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек, в том числе три сотрудника Государственной полиции, сообщили агентству LETA в Госполиции.

В четверг около 20:00 полиция на Островном мосту заметила автомобиль марки BMW с иностранными регистрационными номерами, водитель которого грубо нарушил правила дорожного движения.

Полицейские решили остановить автомобиль и включили проблесковые маячки. Одновременно была проведена проверка личности водителя и транспортного средства по информационным системам.

После проверки правоохранители решили переместиться в место с меньшей интенсивностью движения, однако не успели этого сделать, так как в стоящий с включёнными проблесковыми маячками автомобиль врезался другой автомобиль марки BMW.

В результате столкновения полицейская машина также врезалась в ранее остановленный автомобиль BMW.

В ДТП пострадали пять человек, в том числе три сотрудника Государственной полиции. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.

По факту происшествия начат процесс по административному правонарушению, запрошены видеозаписи и выясняются обстоятельства случившегося.

#Рига #полиция #транспорт #ДТП
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(2)
  • Д
    Дед
    23-го января

    Виноваты менты, потому что выбрали опасное место для остановки автомобиля.

    75
    11
  • С
    Сарказм
    Дед
    23-го января

    Че, правда что ли? Т.е. теперь можно влетать в препятствие (даже еще с работающими маячками) причем с такой скоростью, чтобы впечатать переднюю машину в ту, что перед ней, да еще так, чтобы пострадало 5 человек? Про необходимость соблюдения дистанции, особенно зимой на мостах тебе в автошколе не рассказывали?

    15
    5

