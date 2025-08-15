Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как поливать огурцы, помидоры и перцы в жару и после холодной ночи 1 1246

Дом и сад
Дата публикации: 15.08.2025
BB.LV
Как поливать огурцы, помидоры и перцы в жару и после холодной ночи

Жаркая погода способна замедлить рост даже у теплолюбивых культур. Например, огурцы перестают активно развиваться, когда температура почвы превышает 25 °С.

В теплицах и на теплых грядках ситуация усугубляется: нагретая за день вода из бочек может достигать 30 °С и выше, дополнительно перегревая почву при поливе. Чтобы этого избежать, опытные дачники советуют держать емкости с водой в тени или разбавлять их содержимое холодной водой, добиваясь температуры около 22–23 °С.

Такой водой можно поливать почти все овощи, кроме перца и баклажанов — для них оптимальна температура воды не ниже 25 °С. Поливы в жару лучше проводить во второй половине дня, примерно в 17–18 часов, чтобы растения успели обсохнуть и проветриться до ночи.

В августе, когда жаркие дни сменяются прохладными ночами, в теплицах возникает другая проблема: растения быстро нагреваются с восходом солнца, а почва остается холодной. Особенно страдают от таких перепадов молодые экземпляры. В это время поливать лучше утром, используя подогретую до 30–32 °С воду. Такой «утренний душ» особенно полезен перцам, баклажанам и огурцам.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    15-го августа

    Где вы утром, в августе, когда по утрам +14 надыбите столько воды для полива за +30 на огороде или дачном участке???🙄

    2
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Два литра в день для здоровья нервов. Ученые доказали, что вода лечит стресс
Два литра в день для здоровья нервов. Ученые доказали, что вода лечит стресс
Киберэксперт объяснил, нужно ли заклеивать камеру ноутбука
Киберэксперт объяснил, нужно ли заклеивать камеру ноутбука
Во сколько лучше засыпать для здоровья и долголетия?
Во сколько лучше засыпать для здоровья и долголетия?
Как содержат домашних акул?
Как содержат домашних акул?
Учёные выяснили, как растения возвращаются после извержений вулканов
Учёные выяснили, как растения возвращаются после извержений вулканов 155
Пластик впервые найден в овощах
Пластик впервые найден в овощах 247
Боритесь с периодичностью или Для чего нужна обрезка
Боритесь с периодичностью или Для чего нужна обрезка 377
Без молотка и орехокола: 4 проверенных способа, как просто и быстро очистить грецкие орехи от скорлупы
Без молотка и орехокола: 4 проверенных способа, как просто и быстро очистить грецкие орехи от скорлупы 654

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 3
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 12
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 19
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 43
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 56
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Политика
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 52
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 3
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 12
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 19

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео