Как поливать огурцы, помидоры и перцы в жару и после холодной ночи

В теплицах и на теплых грядках ситуация усугубляется: нагретая за день вода из бочек может достигать 30 °С и выше, дополнительно перегревая почву при поливе. Чтобы этого избежать, опытные дачники советуют держать емкости с водой в тени или разбавлять их содержимое холодной водой, добиваясь температуры около 22–23 °С.

Такой водой можно поливать почти все овощи, кроме перца и баклажанов — для них оптимальна температура воды не ниже 25 °С. Поливы в жару лучше проводить во второй половине дня, примерно в 17–18 часов, чтобы растения успели обсохнуть и проветриться до ночи.

В августе, когда жаркие дни сменяются прохладными ночами, в теплицах возникает другая проблема: растения быстро нагреваются с восходом солнца, а почва остается холодной. Особенно страдают от таких перепадов молодые экземпляры. В это время поливать лучше утром, используя подогретую до 30–32 °С воду. Такой «утренний душ» особенно полезен перцам, баклажанам и огурцам.