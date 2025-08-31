Как прогнать крота?

Кроты в саду — настоящая проблема. Обычно с ними борются с помощью специализированных средств, которые не слишком экологичны и гуманны.

Однако есть более лучший способ избавиться от этих вредителей.

Почему они роют норы

Хотя кроты не питаются растениями, они являются одними из самых неприятных садовых вредителей. Почему? Потому что они роют норы под землёй, обычно в плодородной почве. Именно там обитает большинство дождевых червей и личинок насекомых — их основной источник пищи.

Копание земли повреждает корни растений, вызывая их увядание и остановку роста. Кроме того, рытьё нор приводит к повалу рассады и нарушению структуры почвы. Кроты могут даже устраивать кочки посреди огорода. Более того, они действуют бесшумно и обычно после наступления темноты. Поэтому, зайдя в сад утром, можно столкнуться с неприятным сюрпризом: свежими кротовинами и повреждёнными растениями.

Проверенный метод

Самый распространённый способ избавиться от кротов — использовать химикаты, которые, как предполагается, делают почву менее привлекательной для них.

Однако эксперты рекомендуют смесь, состоящую из следующих ингредиентов:

200 мл стакана касторового масла; 1 столовая ложка средства для мытья посуды; примерно 1 литр воды; лейка или распылитель.

Сначала смешайте касторовое масло со средством для мытья посуды. Важно создать однородную эмульсию.

Вылейте смесь в лейку или распылитель и разбавьте водой (1 л).

Хорошо встряхните и нанесите непосредственно на кротовую кочку и ходы — места наибольшей активности кротов.

Подготовка и нанесение спрея занимает буквально четыре минуты, а результаты просто потрясающие. Всё благодаря касторовому маслу и средству для мытья посуды. Оба вещества источают сильный запах, отпугивающий кротов.

Кроме того, пропитанная маслом почва раздражает их кожу и пищеварительную систему, но не представляет реальной угрозы для жизни. Кроты просто уходят в поисках более подходящего места. Это устраняет проблему, не причиняя вреда животным.

Это средство не влияет на качество почвы и не убивает полезные микроорганизмы. Оно действует только как отпугивающее средство, а не как яд. Эффект можно усилить, посадив растения, неприятные кротам (например, нарциссы, императорский рябчик, лук/чеснок), или используя вибрационные или ультразвуковые отпугиватели. Это надолго предотвратит возвращение кротов на ваш участок.