Снятся вещие сны. Что будет в ночь лунного затмения 7 сентября 2025 года

Дом и сад
Дата публикации: 06.09.2025
BB.LV
Снятся вещие сны. Что будет в ночь лунного затмения 7 сентября 2025 года

Вечером в воскресенье, 7 сентября, произойдет довольно редкое явление: полнолуние совпадет с полным лунным затмением. Специалисты говорят, что в такие моменты реализовываются мечты и можно увидеть вещие сны.

Вещий сон в руку

Полное лунное затмение произойдет вечером 7 сентября 2025 года. Несмотря на то, что теневая фаза продлится с 20:31 до 21:53 по латвийскому времени, максимальная его фаза будет «наблюдаться» в 21:12. В магической традиции это необычное событие, затмение в полнолуние, открывает так называемый «коридор затмений», который, уверяют «чародеи», может серьезно сказаться на судьбе человека. Об этом рассказала эксперт по славянской магии Евгения Белова.

«Это редкое астрономическое явление привлекает к себе внимание астрологов, мистиков, эзотериков и простых людей, которые переживают, повлияет ли это полнолуние каким-либо образом на их жизнь. Коридор затмений — это промежуток времени, который наполнен сильной энергетикой и считается в магической традиции судьбоносным», — рассказала Белова.

По ее словам, коридор затмений является катализатором изменений в жизни: ускоряет судьбоносные события, помогает тайному стать явным, являясь тоннелем между прошлым и будущим.

«При правильной настройке человек может реализовать свои мечты и стремления, которые до этого никак не претворялись в жизнь», — объяснила Белова, добавив, что в этот период, как и в любой другой серьезной энергетической точке колеса года, повышена вероятность увидеть вещий сон. Однако она отметила, что заказать подобное видение не получится: вещие сны приходят неожиданно, и заранее нельзя предсказать, когда и на какую тему они приснятся.

«Если бы вещие сны можно было бы заказывать, это было бы просто прекрасно, и этим пользовался бы каждый. Но вещий сон — это событие, которое происходит на стыке подсознания человека и неких энергий, которых мы еще не знаем и не понимаем. Он может присниться человеку в любое время жизни. Но его недаром называют „сон в руку“: его отличает скорость исполнения. И если, например, в скором времени ожидается встреча с суженым, то он действительно может присниться. Но если события для этой судьбоносной встречи пока не подобрались, то этот сон не приснится, как ты этого не желай. Он придет тогда, когда придет время встретить свою вторую половинку», — отметила эксперт по славянской магии, добавив, что чаще всего вещие сны приходят в моменты, когда люди их не ждут и не загадывают.

Будем осторожны

Однако Белова подчеркнула, что коридор затмений таит в себе опасности. По ее словам, именно в этот временной промежуток обостряется сезонное аффективное расстройство (САР), усиливаются и обостряются фобии.

«Потому в психологическом смысле период очень опасный. Но, как говорится, предупрежден — значит вооружен, потому для тех, кто сумеет вовремя себя настроить, правильно организовать свою жизнь, мысли и образ действий, и заранее наметит план, этот период может стать действительно полезным, интересным и судьбоносным», — резюмировала Белова.

#луна
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 37
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 30
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 37
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 26
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 59
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 66
Видео