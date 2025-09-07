Как глобальное потепление делает урожай кукурузы и сои непредсказуемым

Глобальное потепление делает урожаи некоторых основных культур — в частности, кукурузы, сои и сорго — всё более непредсказуемыми.

Исследование Университета Британской Колумбии показало, что с каждым градусом повышения температуры изменчивость урожая возрастает на 7 % для кукурузы, 19 % для сои и 10 % для сорго.

Это значительно повышает риск финансовых потерь для фермеров и угрожает продовольственной безопасности, особенно в регионах с ограниченным доступом к страхованию и хранению продуктов, таких как Субсахарская Африка, Центральная Америка и Южная Азия.

Главная причина экстремальной изменчивости — сочетание высоких температур и засушливости, которое обезвоживает почву и усиливает тепловой стресс растений, особенно в критические периоды, например во время опыления. Хотя ирригация способна смягчить эти эффекты, многие сельскохозяйственные регионы сталкиваются с нехваткой воды и отсутствием необходимой инфраструктуры.

Учёные рекомендуют внедрение сортов растений, устойчивых к жаре и засухе, совершенствование почвенных практик, улучшение прогнозирования экстремальных погодных условий и расширение поддержки фермеров. Однако ключевым фактором остаётся сокращение выбросов парниковых газов, что позволит замедлить глобальное потепление и предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации.