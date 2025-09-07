Baltijas balss logotype
Народные приметы на 7 сентября — Варфоломеев день, Тит Листопадник

Дом и сад
Дата публикации: 07.09.2025
BB.LV
Народные приметы на 7 сентября — Варфоломеев день, Тит Листопадник

7 сентября христиане вспоминают апостола из семидесяти Тита. Сначала Тит исповедовал язычество, но позже стал учеником апостола Павла, ему представилась честь быть свидетелем смерти Христа и тех событий, которые последовали за ней.

По благословению апостола Павла Тит стал епископом Критским, многих язычников он обратил в христианскую веру, за чистоту помыслов Господь наградил его даром чудотворения. Тит прожил до глубокой старости.

Также 7 сентября вспоминают день перенесения мощей апостола Варфоломея. Он испытал много мучений за свои проповеди, но, несмотря на это, многие язычники после его разговоров приняли христианство. Варфоломей принял смерть распятым на кресте вниз головой. Даже в таких условиях святой продолжал славить Спасителя.

«На Тита» заканчивается время сбора грибов для засолки. Поэтому крестьяне с раннего утра отправлялись в лес на «тихую охоту».

Крестьяне продолжали работы на полях и огородах, собирали урожай груш и рябины. Рябина считалась полезной ягодой, свои полезные свойства она сохраняет даже в высушенном виде.

С этого времени можно заметить, что начинают опадать первые листья, поэтому день и назвали Тит Листопадник.

Погодные приметы

Много грибов — зима затянется надолго. Много зерна намололи — к суровой зиме. Птицы садятся на землю — к теплу, на крышу — погода будет ненастная.

#народные приметы #вера
