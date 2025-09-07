Baltijas balss logotype
Тайна трупного цветка: редкое чудо природы с запахом падали

Дом и сад
Дата публикации: 07.09.2025
BB.LV
Трупный цветок — одно из самых крупных цветущих растений в мире. Его соцветие может достигать 3,7 метра в высоту и до метра в диаметре.

Цветение происходит крайне редко — раз в 7–10 лет и длится всего несколько дней.

Растение родом из тропических лесов Суматры, где встречается в ограниченных количествах и находится под угрозой исчезновения из-за утраты естественной среды обитания.

Главная особенность трупного цветка — резкий запах, напоминающий гниющую плоть. Он привлекает насекомых-опылителей, в первую очередь жуков и мух, питающихся падалью. Во время цветения соцветие нагревается до температуры человеческого тела, что усиливает распространение запаха и помогает имитировать разложение животных останков. Такое сочетание тепла и запаха эффективно привлекает опылителей, несмотря на редкость цветения.

Соцветие состоит из крупного початка и покрывала — листообразного образования с бороздками. Женские цветки в нижней части початка созревают раньше мужских, что препятствует самоопылению. После цветения растение переходит в состояние покоя, а из клубня развивается один гигантский лист, достигающий нескольких метров в высоту и ширину.

Трупный цветок продолжает вызывать огромный интерес у ботаников и любителей природы по всему миру.

#полезно знать
