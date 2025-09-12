Baltijas balss logotype
Народные приметы на 12 сентября — Александров день

Дом и сад
Дата публикации: 12.09.2025
BB.LV
Народные приметы на 12 сентября — Александров день

В народном календаре 12 сентября назвали Александров день. Христиане в этот день вспоминают трех святых, носящих это имя: святителя Александра, Патриарха Константинопольского, преподобного Александра Свирского и великого князя Александра Невского.

Самым известных среди них, пожалуй, является князь Александр Ярославович, за победу над шведами на берегах Невы получивший прозвище Невский. До сегодняшнего дня этого святого считают защитником земли русской и христианства. 12 сентября нетленные мощи Александра Невского были перенесены в Санкт-Петербург из Владимира.

Народ прозвал Александров день Сытником, потому что предыдущий день был постным. Женщины в этот день варили сытную кашу, пекли сдобу.

Крестьяне 12 сентября шли на поля «завивать» стебли, оставленные после жатвы в августе. Такие действия проводились, чтобы заговорить ниву на следующий урожай.

В деревнях с Александра начинались вечерние посиделки молодежи. Молодые люди и девушки собирались вместе под предлогом рукоделия, сами же делились друг с другом рассказами, пели песни и играли в игры.

Приметы

Созрело много рябины — осень будет дождливой. Звезды падают с неба — следующий год будет неурожайным. Пчелы запечатывают улей — зима будет ранней и суровой.

#народные приметы #вера
Оставить комментарий

