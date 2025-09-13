Обнаружено отрицательное свойство применения золы на участке

Древесная зола давно считается универсальным средством для улучшения почвы и борьбы с вредителями на садовом участке. Однако эксперты предупреждают: в некоторых случаях ее использование может принести больше вреда, чем пользы.

Древесная зола — популярное доступное удобрение, которое садоводы применяют для повышения плодородия почвы и защиты растений. Она содержит калий, кальций и другие микроэлементы, способствующие росту множества культур. Тем не менее, специалисты обращают внимание на ситуации, когда использование золы может негативно сказаться на состоянии почвы и растений. Важно знать, когда стоит воздержаться от применения золы, чтобы избежать нежелательных последствий.

Итак, в каких случаях использовать золу не рекомендуется?

1 В золе полностью отсутствует азот, а он необходим растениям весной и в начале лета в довольно больших количествах. Поэтому на бедных органикой участках или, например, обширных пространствах Нечерноземья, небогатых этим "элементом жизни", обязательно применяют удобрения, содержащие азот. Но лучше не вносить их одновременно с золой (это касается и органических удобрений, например коровяка), покольку это влечет за собой большие потери азота: он улетучивается, превращаясь в аммиак.

2 При подготовке сада к зиме и в конце лета не стоит применять вместе с золой и фосфорные удобрения: во-первых, она и так содержит фосфор, а во-вторых, имеет щелочную реакцию, при которой соединения фосфора становятся практически недоступными для растений.