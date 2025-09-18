Народные приметы на 19 сентября — Михайлов день, Михайлово чудо

Во Фригии построен храм в честь Архистратига Михаила, с ним связано несколько чудес. Михаил явился к отцу немой девочки и указал ей на источник, из которого девочка должна была выпить воды. Напившись, девочка обрела речь. За это благодарный отец выстроил храм в честь Михаила.

Язычники решили разрушить храм. Для этого они соединили воды двух рек, чтобы те смыли стены храма. Пономарь, отслуживший много лет, обратился с молитвой к Богу. Архистратиг Михаил явился, на глазах изумленных язычников он ударил жезлом, в образовавшуюся расщелину в горе ушла вся вода. Именно это событие и вспоминается сегодня.

Этот день нельзя было браться ни за какую работу, особенно — за работу в полях. С даты начинались михайловские утренники, день становился короче, небо все чаще затягивало тучами.

В этот день собирались все родственники, он благоприятен для решения старых споров и примирений.

Погодные приметы

День теплый — к долгой осени. Деревья покрыты инеем — зимой будет много снега. Утренний туман — к теплой погоде.