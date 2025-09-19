Раскрыта неожиданная связь между тренировками и подавлением голода

После интенсивной тренировки, как правило, есть хочется меньше. Научное объяснение данного феномена тоже нашлось, о нем рассказали в статье для журнала Nature Metabolism (NatMet).

Ученые из Медицинского колледжа Бейлора (США) выяснили, что в организме после нагрузок вырабатывается особая молекула Lac-Phe. Она напрямую влияет на работу мозга, снижая аппетит.

Механизм у Lac-Phe следующий: в гипоталамусе есть нейроны, которые «включают» чувство голода, и нейроны, которые его подавляют. Молекула «выключает» нейроны голода, позволяя другим приглушить аппетит.

Эксперты проверили действие Lac-Phe на лабораторных мышах с ожирением. Когда животным вводили эту молекулу, они ели меньше и теряли вес, но при этом не тратили больше энергии. Это значит, что эффект связан именно с регулировкой аппетита, а не с ускоренным метаболизмом.

По словам авторов работы, понимание механизма действия Lac-Phe открывает новые перспективы для медицины. Например, появится возможность разрабатывать препараты и методики борьбы с ожирением, которые действуют не через ограничение калорий, а через регуляцию аппетита.

Кроме того, в очередной раз доказана польза физической активности. Тренировки помогают не только сжигать калории, но и естественным образом контролировать аппетит. Рекомендуется включать в режим кардионагрузки и не забывать про силовые упражнения. Даже 20–30 минут спорта в день будет достаточно.