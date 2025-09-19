Самые распространенные ошибки дачников осенью

По словам эксперта, если перекапывать грунт осенью, это вызовет дисбаланс в нем полезных микробов, а на то, чтобы микрофлора восстановилась, потребуется время. Взамен этого специалист призвала рыхлить почву до 5–7 см.

Следующая ошибка — отказ от подкормки грунта. Как сказала Кобылкина, если внести калийные и фосфорные минеральные удобрения осенью, в течение зимы они растворятся и обогатят почву полезными веществами, благодаря чему удастся получить богатый урожай. А еще удобрения оказывают положительное влияние на устойчивость посадок к морозам и их сопротивляемость недугам, так что специалист порекомендовала не откладывать их применение до весны.

Специалист также призвала не использовать испортившиеся фрукты, подгнившие овощи и желтую зелень, так как, не успев стать удобрением, они послужат кормом для вредителей. Лучше отправить отходы в компост, подытожила Кобылкина.