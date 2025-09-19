Три привычки, которые губят стиральную машину

Эксперт Э. Райт перечислил популярные ошибки, которые приводят к поломке стиральной машины. Если их избегать, можно существенно продлить срок службы устройства, сообщает The Sun.

По словам специалиста, перегрузка барабана вызывает повышенный износ двигателя и подшипников. При стандартной стирке заполненность барабана должна составлять около 75 % — сверху должно оставаться место, чтобы можно было положить руку, пояснил Райт.

Кроме того, избыток моющего средства, постоянно закрытые ящики и дверца стиральной машины способствуют появлению плесени.

Эксперт также посоветовал регулярно очищать фильтр, внимательно читать ярлыки на одежде и раз в месяц запускать стирку без белья при температуре 60–90 градусов.

«В этом случае и вещи, и «стиралка» скажут вам спасибо», — резюмировал специалист.