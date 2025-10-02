Люди, не имевшие опыта сексуальных отношений, в среднем демонстрируют более высокий уровень интеллекта. Такой вывод сделали исследователи из Амстердамского университета. Они проанализировали данные почти 400 тысяч британцев и более 13 тысяч австралийцев. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Генетический анализ показал, что примерно 15 процентов различий в опыте сексуальной активности объясняются наследственностью. При этом гены, связанные с интеллектуальными способностями и успеваемостью в обучении, часто совпадали с генами, ассоциированными с отсутствием половых контактов.

Авторы подчеркивают, что речь идет не об одном «гене воздержания», а о совокупности множества небольших влияний. В сумме они формируют тенденцию: более умные люди чаще оказываются без сексуального опыта — по собственному выбору или из-за трудностей в отношениях.

У мужчин без опыта общения в интимной сфере чаще наблюдалась меньшая физическая сила, а у обоих полов — чувство одиночества и социальная изоляция. С другой стороны, такие люди реже злоупотребляли алкоголем и наркотиками.

«Наши результаты поддерживают стереотип: интеллектуально успешные, но менее уверенные в социальных контактах люди чаще остаются без опыта в романтических связях», — отмечают авторы.