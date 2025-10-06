Уже завтра латвийцы и все жители Земли смогут увидеть суперлуние. Это явление, при котором Луна будет максимально близко находиться к центру Земли.

В течение октября Луна будет менять свое удаление от Земли: 7 октября нас ожидает суперлуние, Луна будет находиться на наименьшем расстоянии от Земли — менее 360 тыс. км. Это почти на 14 процентов меньше, чем в период минилуния, а блеск луны по сравнению с минилунием будет выше почти на 30 процентов.

8 октября Луна отдалится от планеты на расстояние до 360 тыс. км, а 23 октября естественный спутник Земли уже будет находиться на расстоянии 406 тыс. км.