Завтра ожидается суперлуние: что это такое? 0 283

Дом и сад
Дата публикации: 06.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Завтра ожидается суперлуние: что это такое?

Уже завтра латвийцы и все жители Земли смогут увидеть суперлуние. Это явление, при котором Луна будет максимально близко находиться к центру Земли.

В течение октября Луна будет менять свое удаление от Земли: 7 октября нас ожидает суперлуние, Луна будет находиться на наименьшем расстоянии от Земли — менее 360 тыс. км. Это почти на 14 процентов меньше, чем в период минилуния, а блеск луны по сравнению с минилунием будет выше почти на 30 процентов.

8 октября Луна отдалится от планеты на расстояние до 360 тыс. км, а 23 октября естественный спутник Земли уже будет находиться на расстоянии 406 тыс. км.

#луна
