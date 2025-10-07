105-летний житель американского штата Огайо отметил очередной день рождения и раскрыл секрет своего долголетия. Об этом сообщает телеканал WYTV.

Джо Спурио родился в 1920 году в населенном пункте Нью-Касл, вырос в Янгстауне, а сейчас живет в городке Либерти. Мужчина два года прослужил в армии в период Второй мировой войны, а после много лет работал учителем средней школы.

Во время вечеринки в честь знаменательной даты Спурио назвал два любимых продукта и происхождение причиной своего долголетия. «Родиться итальянцем. Скажу еще, что есть чеснок и оливковое масло», — заявил долгожитель. Он добавил, что важную роль в продлении его жизни сыграли любовь родителей и жены.

Спурио добавил, что даже в почтенном возрасте старается поддерживать себя в хорошей спортивной форме и каждое утро ходит в бассейн.