Секрет успешного цветника заключается в правильном выборе растений. Для создания самой красивой клумбы понадобятся многолетники и луковичные цветы, а также свободное место на участке.

Важно выбрать растения так, чтобы они цвели, сменяя друг друга.

Растения, цветущие весной

Сад весной невероятно красив. Особенно прекрасны в это время луковичные растения — яркие тюльпаны и нежные нарциссы. Из раннецветущих многолетников внимание привлекает красивый пион.

Многолетники

Пион

Пион относится к классу многолетних растений и может быть травянистым, полукустарниковым либо кустарниковым.

Цветение пионов приходится на конец весны и составляет от 8 до 25 дней, в зависимости от сорта.

Из-за своей неприхотливости пионы способны расти на одном месте в течение длительного срока, поэтому важно выбрать для них подходящий участок в саду. Он должен быть солнечным, почва — суглинистой, слабощелочной, в землю обязательно нужно добавить песок.

Молочай

Молочай садовый широко используется садоводами для озеленения домов и приусадебных участков и любим за неприхотливость и огромное многообразие оригинальных форм.

Цветки у молочая невзрачные, а вот листовые пластины яркие и необычные, их ошибочно принимают за цветы. В мае цветет молочай многоцветковый, болотный, миндалевидный, кипарисовый.

Аквилегия

Или водосбор — красивоцветущий травянистый многолетник семейства Лютиковые. У растения красивые компактные кусты.

Аквилегия предпочитает слегка затенённые места с умеренно влажной, рыхлой и плодородной почвой. Допускается выращивать её и на солнечных участках, однако в этом случае цветы растения будут менее яркими. Хорошо переносит засуху.

Луковичные

Тюльпаны

Тюльпан — относится к семейству Лилейные. Отличается очень коротким периодом вегетации, цветёт с первой половины марта, в зависимости от температуры.

Тюльпаны любят песчаные грунты со слабой кислотностью либо нейтральные. Бедную почву можно обогатить компостом. На выбранном участке должно быть много света, не должно быть высоких деревьев и кустов, стоячей воды.

Нарциссы Нарцисс является одним из ярких символов весны и красоты. Нарциссы легко выращивать, важно правильно посадить луковицы и подобрать подходящее место посадки. Цветок любит солнечные и слегка тенистые места. Почва должна быть плодородная, слабокислая.

Растения, цветущие летом

Среди многолетников, цветущих летом, есть несколько необычных растений, которые помогут создать поразительные композиции. И не забывайте о летних цветущих луковицах, таких как гладиолусы.

Многолетники

Акант

Акант принадлежит к травянистым многолетникам. Цветки мелкие белого, розоватого, красного или фиолетового тонов с яркими колючими прицветниками.

Акант плохо переносит пересадки, поэтому место для посадки стоит выбирать с учетом всех предпочтений растения. Оптимально подойдёт хорошо освещённый участок, защищённый от сквозняков, а также с наличием ограничения для корней, поскольку те способны очень сильно разрастаться.

Луковичные

Гладиолусы

Ранние сорта гладиолусов зацветают уже в конце весны, поздние сохраняют декоративность до поздней осени.

Посадку гладиолусов проводят весной, в месте, достаточно освещённом солнцем, потому что только тогда растение даст красивые соцветия. Гладиолусы любят глинисто-песчаные, гумусовые почвы, не любят болотистые и влажные грунты, посадка на таких субстратах приведёт растение к гибели.

Крокосмия

Луковичное многолетнее растение из семейства Ирисовые очень любят садоводы и флористы.

На стебле распускаются мощные цветоносы с плотными колосовидными или метельчатыми соцветиями. Бутоны распускаются по очереди, выпуская с десяток ярких цветов. Цветение начинается в середине лета.

Место для растения должно быть хорошо освещено солнцем. Крокосмия лучше приживается в богатой перегноем рыхлой и увлажнённой почве.

Растения, цветущие осенью

Осенью клумбу украсят такие поздноцветущие многолетники, как георгины и анемоны, которые будут продолжать цвести до самых заморозков.

Многолетники

Георгины

Многолетнее травянистое растение семейства Астровые является одним из самых популярных цветущих растений для выращивания в открытом грунте. Цветут георгины во всех окрасках, кроме чёрного и синего, с лета до осени и до заморозков.

Выращивание георгин не доставит особых хлопот. Важно правильно выбрать солнечное место посадки. Цветок нужно поливать, пропалывать, высокие сорта требуют подвязки. С удобрениями важно не переборщить, чтобы не задержать цветение.

Анемона японская

Относится к семейству Лютиковые. Благодаря своей неприхотливости, анемона японская легко переносит посадку в разные типы грунта и не требует сложного ухода. Цвести начинает в августе и заканчивает в октябре.

Растение хорошо чувствует себя на открытых освещённых участках. Но некоторые сорта неплохо переносят и полутень, а на юге их и вовсе лучше высаживать в притенённых днём частях сада. Уход заключается в поливе и мульчировании почвы. Осенью растение обрезают.

Луковичные

Безвременник

Род многолетних цветковых растений семейства Безвременниковые. Это травянистое луковичное растение до 20-25 см высотой с крупными одиночными цветками светло-розового или фиолетового цвета. Цветёт в сентябре-октябре.

Безвременник светолюбив, но переносит периодическое притенение. При посадке следует избегать слишком влажных и сухих мест. В уходе неприхотлив.

Растения, цветущие зимой

Зима — самое сложное время для поддержания продуктивности цветника, но морозники позволят это сделать.

Многолетники

Морозник

Растение семейства Лютиковые, известное также под названием рождественская роза или зимовник. Это многолетнее, вечнозелёное травянистое растение с довольно крупными цветками. В зависимости от вида, первые цветы могут появиться зимой, а самые поздние сорта можно увидеть в мае.

Морозник любит полузатенённые или тенистые места, защищённые от ветра. Предпочитает гумусовые почвы, влажные, с хорошим дренажом. Морозоустойчив. На одном месте может расти до 10 лет.