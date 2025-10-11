После того, как гонения на христиан прекратились, Харитона освободили. Остаток жизни он посвятил служению, основав в Палестине три лавры — Иерихонскую, Сукийскую и Фаранскую. Последние годы жизни провел в пещере неподалеку от Сукийской лавры.

В народе Харитонов день считали опасным: «Харитон – в избе урон». Чтобы избежать порчи и сглаза, которую могли навести в этот день, старались сидеть дома и заниматься хозяйством. Сор из избы выметать было нельзя — боялись, что по нему могут навести беду на весь дом.

Жених и невеста относили перед свадьбой пироги и мед местной ведунье, чтобы она не испортила им предстоящее торжество. К этому дню, как правило, все полевые работы заканчивались — девушки собирались по вечерам с шитьем и пряжей, рассказывали истории, пели песни и танцевали. Часто на таких посиделках присутствовали и парни. Встречи нередко заканчивались осенними свадьбами.

Интересно, что у англичан после 11 октября нельзя было собирать ягоды ежевики. Легенда гласила, что именно в этот день дьявол, изгнанный с небес, упал на землю прямо в куст ежевики и проклял его.

Погодные приметы

Зайцы все еще не побелели — к поздней зиме. Листья падают изнанкой вверх — к хорошему урожаю в следующем году. Деревья зацвели во второй раз — к долгой и теплой осени. Птицы летят низко к земле — к ранней и холодной зиме. Радужный круг вокруг луны — к ненастью и ветрам. Куры нахохлились, подняли перья — похолодает. Вечерняя заря красного цвета — к ветреной погоде. Ива покрылась инеем — к долгой зиме.