Садоводы спорят: стоит ли укоренять розы осенью и, если да, то как правильно это делать? Большинство считает, что как раз осень – самое лучшее время для выращивания цветка. Чтобы вырастить из черенка радующее глаз растение, необходимо знать некоторые правила.

Одним из самых популярных методов размножения этого красивого цветка является выращивание розы из черенка. Осень – наиболее подходящий период для разведения розы и к тому же это занятие не займет у вас много времени. Давайте же узнаем, как посадить розу из черенка.

Сроки черенкования роз осенью

Черенкование роз лучше проводить поздней осенью, в конце октября или начале ноября.

В это время розы отцветают и постепенно сбрасывают лепестки. Обрезка проводится после первых ночных заморозков и до наступления устойчивых морозов. В этот период начинают обрезать розовые кусты на зиму. Эти обрезанные стебли и являются подходящим материалом для черенкования.

Черенковать розы можно как весной, так и осенью. Но садоводы предпочитают это делать в осеннее время. Это обусловлено тем, что с цветущего куста видно какую розу хочется размножить и трудно перепутать с нецветущим кустом.

И основная причина осеннего размножения роз состоит в том, что его совмещают с осенней обрезкой.

За зиму черенки розы должны укорениться и окрепнуть, а весной дадут молодые побеги.

Выбор подходящего сорта роз для черенкования осенью

Считается, что лучше всего черенкование переносят такие виды роз, как плетистые, полиантовые и их гибриды, миниатюрные, чайно-гибридные (не чайные!) Также успешно укореняются черенками розы сортов «розалинда» и «айсберг».

Трудности в черенковании могут возникнуть с ремонтантными, парковыми и жёлтыми розами.

Нарезка черенков роз

Правильная нарезка черенков роз производится по определённому алгоритму:

Чтобы сделать черенок, нужно сначала удалить нижние листья. На черенке надо оставить 3 почки. Под первой нижней почкой отступают 2 см вниз и делают косой срез (косой срез делается для получения большей площади укоренения, а также, чтобы не перепутать верх и низ). Сверху черенка над третьей почкой отступают 1 см и делают прямой срез. Срез делают обязательно острым ножом или секатором, предварительно продезинфицированным в марганцовке или спиртовом растворе.

Нельзя черенки обламывать или оставлять рваный край. Не рекомендуется обрезать ножницами, так как они только помнут волокна стебля.

Верхние листочки нужно оставить, по ним будет видно, прижился черенок или нет. Обрезанный черенок нужно тщательно осмотреть, чтобы на нем не было повреждений или вредителей.

Стебельки должны быть не тоньше 4мм и не толще 6мм. Длина черенка должна быть 17-20см.

Правильная обработка черенков роз

Конечно, никто не запрещает посадить розу сразу в готовую почву, но специалисты советуют вначале прорастить черенки в воде, считая, что так они укоренятся лучше:

Следует налить в маленькую ёмкость немного воды комнатной температуры и добавить щепотку Фитоспорина. Погрузить в раствор нижним срезом, и только когда корни вырастут до 1 сантиметра, черенок сажают в субстрат. Но в воде нельзя выращивать длинные питающие отростки.

Пересадка черенков роз в субстрат

После проращивания корней в воде розу можно сажать в грунт:

В горшок засыпают дренажный слой и немного грунта, побег сажают по центру ёмкости и льют тёплую воду. Сверху горшок укрывают какой-либо тарой, пластиковой или стеклянной банкой для создания парникового эффекта и ставят в тёплое и солнечное место. Высаженную розу для сада регулярно поливают, проветривают и не допускают прямого попадания ультрафиолетовых лучей.

Пересадка роз в открытый грунт

Уже укоренённый черенок можно высаживать в открытый грунт весной:

Для этого выкапывают ямку глубиной 20–30 см на участке, засыпают торфом и песком. Сажают черенок и взрыхляют землю вокруг. Обильно поливают и накрывают на первое время пластиковой или стеклянной тарой.

Черенкование розы осенью – не такой уж и сложный процесс, если подходить к нему ответственно, изучив все тонкости. С этим справится абсолютно любой садовод. При правильной обрезке, проращивании корней и уходе после пересадки удастся высадить уже готовый цветочный куст весной и радовать свой взгляд.