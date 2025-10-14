Если, например, уже купили унитаз и есть несоответствие, верните товар в магазин, советует сантехник Сергей НЕЖЕНЕЦ. Если ваша сточная труба выходит из стены под углом, оптимальный вариант - унитаз с косым выпуском. Этот тип выпускной системы чаще встречается в домах советской постройки.

Для современных многоэтажек характерно использование унитазов с горизонтальным выпуском, соответствующим горизонтальному направлению отводящих труб. А вот модели с вертикальным выпуском в основном актуальны в частном секторе, в них вода попадает в канализацию сверху вниз через трубу, уходящую в пол.

Чтобы определиться с выбором унитаза, обязательно продумайте схему подключения и учтите габариты помещения. Факт: чем меньше переходников при подключении унитаза, тем ниже риск появления протечек.