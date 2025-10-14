Baltijas balss logotype
На что обратить внимание при выборе унитаза?

Дом и сад
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?

Главное - убедитесь, что тип выпуска унитаза (определяющий направление отвода воды) соответствует расположению вашей канализационной трубы.

Если, например, уже купили унитаз и есть несоответствие, верните товар в магазин, советует сантехник Сергей НЕЖЕНЕЦ. Если ваша сточная труба выходит из стены под углом, оптимальный вариант - унитаз с косым выпуском. Этот тип выпускной системы чаще встречается в домах советской постройки.

Для современных многоэтажек характерно использование унитазов с горизонтальным выпуском, соответствующим горизонтальному направлению отводящих труб. А вот модели с вертикальным выпуском в основном актуальны в частном секторе, в них вода попадает в канализацию сверху вниз через трубу, уходящую в пол.

Чтобы определиться с выбором унитаза, обязательно продумайте схему подключения и учтите габариты помещения. Факт: чем меньше переходников при подключении унитаза, тем ниже риск появления протечек.

#полезно знать
Оставить комментарий

