Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему сжигать опавшие листья — ошибка, и как их использовать с пользой 1 434

Дом и сад
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему сжигать опавшие листья — ошибка, и как их использовать с пользой

С приходом осени у садоводов возникает вопрос, что делать с опавшими листьями. По словам садовода О. Вороновой, их не стоит сжигать — гораздо полезнее использовать листву для компоста. Это поможет избавиться от вредителей и болезней, а также улучшит почву.

Как объяснила специалист, в опавших листьях часто остаются споры грибков и яйца вредителей. Они легко переживают зиму, а весной вновь переходят на деревья, увеличивая их заражённость.

Кроме того, сухие листья портят внешний вид участка: к весне они превращаются в пыль. В них могут селиться мыши и прятаться слизни, включая испанских — переносчиков множества инфекций.

В листве нередко сохраняются возбудители парши, монилиоза, мучнистой росы, ржавчины и пероноспороза. Опознать поражённые листья сложно — заметны лишь белёсый налёт при мучнистой росе или оранжевые бугорки при ржавчине.

Лучше всего добавлять листву в компост — за год все возбудители и личинки погибнут. Для компоста подойдут листья любых деревьев, но их следует укладывать слоями: так начинаются процессы разложения и не появляется плесень.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    14-го октября

    Да конечно. Преющая органика в компостной куче прекрасное место для перезимовки всякой дряни, типа медведки 🙄.

    2
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Почему даже съедобные грибы могут быть опасны для здоровья?
Изображение к статье: Почему даже съедобные грибы могут быть опасны для здоровья?
Народные приметы на 15 октября — Киприан и Иустина
Изображение к статье: Народные приметы на 15 октября — Киприан и Иустина
Садовод объяснила, почему нельзя оставлять на деревьях скрученные листья
Изображение к статье: Садовод объяснила, почему нельзя оставлять на деревьях скрученные листья
Как правильно хранить дома яйца?
Изображение к статье: Как правильно хранить дома яйца?
Изображение к статье: Почему именно кухня чаще всего становится местом ссор?
Почему именно кухня чаще всего становится местом ссор? 135
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
На что обратить внимание при выборе унитаза? 324
Изображение к статье: 6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку
6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку 129
Изображение к статье: Радиация и взрыв молекул. Разбираем популярные мифы о микроволновках
Радиация и взрыв молекул. Разбираем популярные мифы о микроволновках 191

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле
Lifenews
Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле 51
Изображение к статье: Борцовский характер в деда. Иконка видео
Lifenews
1
Бориса Немцов-младший, проживающий в Эмиратах, в 6 лет завоевал престижный приз 1 35
Изображение к статье: Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии
ЧП и криминал
Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии 47
Изображение к статье: В Румынии осужденный хакер взломал тюремную систему и сократил сроки сокамерникам
ЧП и криминал
В Румынии осужденный хакер взломал тюремную систему и сократил сроки сокамерникам 55
Изображение к статье: Как «болят» психологические травмы: неприятная правда, которую должен знать каждый
Люблю!
Как «болят» психологические травмы: неприятная правда, которую должен знать каждый 82
Изображение к статье: Народ остановит приватизацию? Начался сбор подписей за поправку к Конституции
Политика
Народ остановит приватизацию? Начался сбор подписей за поправку к Конституции 40
Изображение к статье: Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле
Lifenews
Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле 51
Изображение к статье: Борцовский характер в деда. Иконка видео
Lifenews
1
Бориса Немцов-младший, проживающий в Эмиратах, в 6 лет завоевал престижный приз 1 35
Изображение к статье: Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии
ЧП и криминал
Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии 47

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео