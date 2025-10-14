С приходом осени у садоводов возникает вопрос, что делать с опавшими листьями. По словам садовода О. Вороновой, их не стоит сжигать — гораздо полезнее использовать листву для компоста. Это поможет избавиться от вредителей и болезней, а также улучшит почву.

Как объяснила специалист, в опавших листьях часто остаются споры грибков и яйца вредителей. Они легко переживают зиму, а весной вновь переходят на деревья, увеличивая их заражённость.

Кроме того, сухие листья портят внешний вид участка: к весне они превращаются в пыль. В них могут селиться мыши и прятаться слизни, включая испанских — переносчиков множества инфекций.

В листве нередко сохраняются возбудители парши, монилиоза, мучнистой росы, ржавчины и пероноспороза. Опознать поражённые листья сложно — заметны лишь белёсый налёт при мучнистой росе или оранжевые бугорки при ржавчине.

Лучше всего добавлять листву в компост — за год все возбудители и личинки погибнут. Для компоста подойдут листья любых деревьев, но их следует укладывать слоями: так начинаются процессы разложения и не появляется плесень.