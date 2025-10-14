Микроволновая печь отмечает 80-летний юбилей. Этот некогда революционный, а теперь привычный электроприбор прошёл путь от громоздкого агрегата до незаменимого кухонного помощника, без которого сложно представить современный быт.

Несмотря на столь солидный возраст и повсеместное распространение, микроволновка до сих пор окружена ворохом мифов и предрассудков. К знаменательной дате мы решили провести детальный разбор самых устойчивых заблуждений, касающихся этого устройства. Впрочем, есть среди этих стереотипов и правдивые.

Миф 1. Микроволновку придумали случайно

Это так. История одного из самых массовых бытовых изобретений началась с курьёза. В 1945 году американский инженер Перси Спенсер, работая с магнетроном — генератором сверхвысокочастотных электромагнитных волн, обнаружил, что шоколадный батончик в его кармане неожиданно растаял.

Это наблюдение стало отправной точкой для серии экспериментов. Спенсер понял, что столкнулся с неизвестным ранее эффектом быстрого нагрева продуктов. Результатом этих изысканий стал патент, полученный в октябре 1945 года. Так, благодаря любопытству и шоколадке, началась история прибора, изменившего кулинарные привычки миллионов людей.

Миф 2: Пища после обработки в СВЧ-печи становится «радиоактивной»

Многие до сих пор верят, что микроволновка «облучает» еду, делая её опасной для здоровья.

«Необходимо разграничивать понятия. Микроволновое излучение, используемое в СВЧ-печи, — это не ионизирующее излучение, как, например, гамма- или рентгеновские лучи. Это — обычные радиоволны, тот же самый тип излучения, что используется в радиосвязи, телевещании и мобильных сетях, только с другой частотой и мощностью, — объясняет доктор физико-математических наук Анатолий Перминов. — Ключевой момент заключается в том, что эти волны не могут никоим образом повлиять на структуру атомных ядер и сделать пищу радиоактивной. Их единственное воздействие — тепловое. Как только устройство выключается, генерация волн прекращается, и пища просто сохраняет тепло».

Миф 3. Микроволны разрушают витамины

Утверждение верно лишь отчасти, ведь виноваты в разрушении витаминов не «опасные» микроволны, а нагрев. То есть сам факт повышения температуры. При термической обработке — будь то варка, жарка или разогрев в микроволновке — часть витаминов неизбежно разрушается.

«Но при грамотном использовании СВЧ-печь способна сохранять в продуктах больше питательных свойств, чем традиционные способы готовки. Главным преимуществом является скорость теплового воздействия и сокращение его времени, а также минимальное количество воды, необходимое для приготовления. Если во время варки водорастворимые витамины массово переходят в бульон, то приготовление пищи в микроволновке позволяет минимизировать такие потери», — говорит доктор физико-математических наук Виктор Криштоп.

Миф 4: Разогрев детского питания в микроволновке приводит к образованию токсинов

Это стереотип не имеет под собой научных оснований, объясняют учёные. Электромагнитные волны не способны превращать безопасные компоненты пюре или каких-то детских смесей в токсичные соединения.

Реальная опасность, на которую обращают внимание специалисты, — это риск ожога из-за неравномерного прогрева. В продукте могут образовываться так называемые «горячие карманы» — участки с температурой, значительно превышающей общую.

Чтобы обезопасить ребёнка, после разогрева пищу необходимо тщательно перемешать и дать ей постоять 1–2 минуты для выравнивания температуры по всему объёму.

Для деликатного подогрева лучше использовать режим низкой мощности или разморозки.

Миф 5. Воду для чая или кофе греть в микроволновке категорически нельзя

Есть мнение, что это приводит к «взрыву» молекул воды и порче посуды.

«Греть воду можно, но важно понимать риск перегрева, — предупреждает Анатолий Перминов. — В гладкой посуде, без сколов и царапин, вода может достичь температуры кипения, оставаясь при этом внешне „спокойной“. Но стоит лишь слегка пошевелить чашку — и происходит мгновенное, взрывное вскипание с выбросом пара и горячей воды».

Для безопасного нагрева эксперт советует поместить в сосуд деревянную палочку-мешалку, чайный пакетик или же использовать кружку с шероховатым дном. Эти создаст центры парообразования в сосуде, и кипение будет происходить спокойно и контролируемо.

Что касается «взрыва» молекул воды, то микроволны действуют иначе. Они заставляют полярные молекулы быстро вращаться и вибрировать. Возникает их трение друг о друга, что и приводит к выделению тепла.

Миф 6. Нельзя помещать металлические предметы в печь

Это уже не миф, а суровая реальность. Существует строгое техническое требование к эксплуатации СВЧ-печи.

«Использование металлической посуды, столовых приборов или фольги недопустимо, — категорично отмечает Виктор Криштоп. — Металл отражает микроволны и очень быстро нагревается под действием индуцированных электромагнитными волнами электрических токов. Это приводит к искрению, возгоранию пищи и может окончиться поломкой устройства, а то и пожаром».

Опасность представляют даже мелкие металлизированные детали, например позолоченные ободки на керамике или «блёстки» на тарелках. При этом учёный обращает внимание, что существует специальная посуда, сертифицированная для использования в микроволновых печах. Она имеет особую конструкцию или защитное покрытие и всегда маркируется соответствующим значком.

Миф 7. Микроволновка может стерилизовать предметы

Как отмечают учёные, влажная кухонная губка, обработанная в СВЧ-печи на полной мощности в течение двух минут, становится практически стерильной. Высокая температура пара, образующегося внутри губки, убивает до 99% бактерий.

Но надо помнить, что этот метод работает только для влажных предметов. Для сухих изделий или без влажной среды этот способ не действует, ведь микроволны воздействуют именно на воду.