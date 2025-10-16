Как часто нужно поливать кактусы в зависимости от времени года?

«В летний период поливать кактусы нужно еженедельно, осенью регулярность полива следует сократить до одного раза в 1–1,5 недели, зимой достаточно поливать один раз в 2–3 недели, весной – раз в 10 дней, – рекомендует флорист, декоратор Юлия ХУДАЙБЕРДИЕВА.

– Поливайте кактусы отстоявшейся водой комнатной температуры. Весной, осенью и зимой делайте это утром, летом – вечером.

Кактусам подходят два способа полива: верхний (воду осторожно наливают в горшок, при этом не попадая на растение) и нижний – вода наливается в поддон, в котором горшок оставляют на 20-30 минут, а затем ставят на сухую подставку».