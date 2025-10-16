Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как часто надо поливать кактус осенью и зимой? 0 160

Дом и сад
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как часто надо поливать кактус осенью и зимой?

Как часто нужно поливать кактусы в зависимости от времени года?

«В летний период поливать кактусы нужно еженедельно, осенью регулярность полива следует сократить до одного раза в 1–1,5 недели, зимой достаточно поливать один раз в 2–3 недели, весной – раз в 10 дней, – рекомендует флорист, декоратор Юлия ХУДАЙБЕРДИЕВА.

– Поливайте кактусы отстоявшейся водой комнатной температуры. Весной, осенью и зимой делайте это утром, летом – вечером.

Кактусам подходят два способа полива: верхний (воду осторожно наливают в горшок, при этом не попадая на растение) и нижний – вода наливается в поддон, в котором горшок оставляют на 20-30 минут, а затем ставят на сухую подставку».

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок
Изображение к статье: Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок
В Германии из ботанического сада похитили самый зловонный цветок на планете
Изображение к статье: В Германии из ботанического сада похитили самый зловонный цветок на планете
Как правильно использовать искусственный интеллект для планирования отпуска — эксперты
Изображение к статье: Как правильно использовать искусственный интеллект для планирования отпуска — эксперты
Изображение к статье: Сколько раз осенью может быть бабье лето?
Сколько раз осенью может быть бабье лето? 111
Изображение к статье: Садовод рассказала, как сделать мышеловку из ведра и доски
Садовод рассказала, как сделать мышеловку из ведра и доски 139
Изображение к статье: Народные приметы на 17 октября — Ерофеев день
Народные приметы на 17 октября — Ерофеев день 254
Изображение к статье: Как не ошибиться при выборе бензопилы?
Как не ошибиться при выборе бензопилы? 115

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2462
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 26
Изображение к статье: Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок
Дом и сад
Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок 1983
Изображение к статье: Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США
Lifenews
Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США 78
Изображение к статье: Министерство образования проверит директора школы, из который уволилось 20 учителей
ЧП и криминал
Министерство образования проверит директора школы, из который уволилось 20 учителей 130
Изображение к статье: Наш мощный биологический компьютер. Иконка видео
Техно
В Джорджтаунском университете раскрыли главную тайну мозга 35
Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2462
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 26
Изображение к статье: Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок
Дом и сад
Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок 1983

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео