Эксперты рассказывают, как орудовать цепной пилой на даче и в лесу и не попасть в сводки происшествий.

Осень — горячая пора для садоводов. Листья желтеют, ветки сохнут, и настает время доставать из сарая главных помощников — цепную пилу, триммер и газонокосилку. Зимой сады и огороды погружаются в «спячку», надо подготовить к этому участок. Эксперт техники для сада и дома Анна Нужина поделилась лайфхаками, как сделать все безопасно и просто.

Бензо- или электропилы: как выбрать и пользоваться безопасно?

С цепной пилой любые сучья покорятся, и сад преобразится на глазах, чтобы весной не было так много забот. Но чтобы работа спорилась и не закончилась визитом к травматологу, нужно подобрать правильный инструмент и соблюдать технику безопасности. С этим справится любой, главное — внимательно читать инструкцию.

Хотите примерить на себя роль повелителя бензопилы? Тогда присмотритесь к пилам мощностью хотя бы от 3 лошадиных сил. Длина шины тоже должна быть соответствующей, для серьезных задач вроде распила бревен или обрезки деревьев вокруг вашего садового «замка» лучше выбирать от 45 см. Также важно делать поправку на рост и вес владельца — примерьте, не будет ли прибор слишком тяжелым или неудобным из-за габаритов.

А при выборе пилы убедитесь, что она оснащена защитой от случайного включения — блокировкой запуска. Это гарантия, что случайно запустить пилу не получится, для этого потребуется нажатие комбинации рычагов.

А вот для более деликатных работ типа обрезки веток или придания формы растениям лучше выбрать компактную электропилу. Мощности в 2000 Вт будет достаточно, и можно ограничиться шиной длиной 30–40 см.

Как правильно выбрать хорошую бензопилу

Но прежде чем браться за любой инструмент, убедитесь, что вы экипированы как настоящий садовый ниндзя — требования к его наряду гораздо проще, чем у настоящих японских мафиози.

Проверьте свое обмундирование. Идем по списку: шлем, очки, перчатки, спецовка и наушники — вот ваша броня против коварных веток и шальных щепок.

Не вздумайте орудовать пилой в модных джинсах-скинни или пляжных шлепанцах: один неверный шаг — и джинсы порваны. Только удобная закрытая обувь и рабочая одежда. Особенно следите, на чем вы стоите. Если под ногами лужа, найдите другую поверхность, а стремянку устанавливайте надежно.

Заодно проверьте исправность инструмента: цепь должна быть хорошо заточена и правильно натянута, а тормоз — работать как швейцарские часы.

Перед включением устройства проверьте уровень масла и бензина либо уровень заряда аккумулятора — должно хватить на несколько деревьев и парочку кустарников. Кстати, понятие нормы у каждой модели свое, поэтому вооружитесь инструкцией перед началом работы. И помните, спешить вам некуда, а в этом деле еще и небезопасно.

При работе помните, что вы не в театре: гибкость и пластичность демонстрировать не стоит. Удобная стойка, хороший угол обзора и ровная поверхность — вот три кита, на которых все держится.

Никогда не держите бензопилу над головой и не используйте ее в неудобном положении — так легкие ветки могут поцарапать лицо, а крупные — и вовсе лишить вас равновесия.