Дата публикации: 16.10.2025
Изображение к статье: Как отбелить белые вещи, которые после стирки стали серыми

Белые вещи — как чистый холст: на них держится ощущение свежести, ухоженности и стиля. Но стоит потерять яркость, и даже идеальный образ кажется «уставшим». Многие не раз сталкивались с тем, что после стирки любимая рубашка из белоснежной превращается в унылую серую вещь.

Стилист Елена Петрова рассказала, как вернуть белый цвет вещам, которые после стирки стали серыми.

«Серость — это не просто «грязь». Это результат осевших частиц моющего средства, известкового налета и микроскопических красителей от цветных вещей. Стираете белое с темным — получите серый. Добавьте сюда жесткую воду, низкую температуру и переизбыток порошка — и ваш белый превращается в серо-белый», — отметила эксперт.

Иногда виновата сама ткань: синтетика быстрее впитывает пигменты и теряет яркость. Поэтому выбор материала — уже половина успеха. Первое правило сохранения цвета — сортировка перед стиркой. Белое — только с белым. Ни серых, ни бежевых, ни цветных. Стирать нужно отдельно, даже если кажется, что вещи схожи по тону. Плотные ткани (полотенца, постельное) — отдельно от деликатных рубашек: у них разный режим стирки и уровень загрязнения.

Второе правило — температура и средства. Идеальная температура для белых тканей — 60 °C. Это достаточно, чтобы удалить загрязнения, но не повредить волокна.

«Выбирайте порошки с пометкой «для белых тканей». В их составе кислородные отбеливатели, которые возвращают яркость мягко и безопасно. Если хотите усилить эффект, добавьте в барабан соду или перкарбонат натрия (экологичный отбеливатель, продается в эко-магазинах)», — сказала специалист.

Третье правило — борьба с последствиями. Если вещь уже посерела, вернуть белизну можно. Вот несколько способов:

Сода + перекись водорода. Две столовые ложки соды и две перекиси на литр теплой воды. Замочите вещь на пару часов, затем постирайте. Лимонная кислота. Добавьте 2 чайные ложки на литр воды — кислота нейтрализует налет и освежает ткань. Кислородный отбеливатель. Добавьте немного средства во время стирки. Оно мягко нейтрализует серый налет и придаст ткани чистый оттенок. Кислородные отбеливатели безопасны для волокон и не желтят ткань, в отличие от хлорных.

Чего не стоит делать:

Использовать хлорсодержащие отбеливатели: они разрушают ткань и дают желтизну. Стирать белое с цветным: даже в холодной воде пигмент «переходит». Перестирывать, особенно хлопок и лен, они быстро теряют плотность. Чтобы сохранить белый цвет надолго, стирайте белые вещи чаще, чем цветные. Не пересушивайте их в сушилке: горячий воздух портит структуру ткани. Храните белые вещи в прохладном месте, вдали от солнца — ультрафиолет тоже желтит волокна», — подытожила стилист.

