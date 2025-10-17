На участке можно соорудить ловушку для мышей, используя подручные средства, рассказала садовод С. Самойлова.

По словам специалиста, достаточно взять обычное железное ведро, положить внутрь приманку — например, смазанный подсолнечным маслом кусочек сыра или ломтик колбасы, — и поставить рядом под наклоном доску. Грызун поднимется по ней и упадёт в ведро, сообщает NEWS.

Кроме того, Самойлова напомнила, что до наступления морозов нужно убрать все семена — либо перевезти их в город, либо сложить в ящик из металла или плотного пластика, чтобы мыши не смогли туда пробраться.

Ранее садовод рекомендовала убрать сухие листья с участка или оставить их только в приствольных кругах. Также она советовала осмотреть деревья и удалить скрученные в кокон листья, где часто зимуют вредители. Собранную листву эксперт предложила сложить в компост.