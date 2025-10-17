Baltijas balss logotype
В Германии из ботанического сада похитили самый зловонный цветок на планете 0 111

Дом и сад
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Германии из ботанического сада похитили самый зловонный цветок на планете

В Германии из ботанического сада Дортмунда похитили самый зловонный цветок на планете, сообщает Spiegel.

Неизвестные выкопали и украли клубень редчайшего аморфофаллуса титанического (Amorphophallus titanum), масса которого составляет примерно 20–30 кг. Растению дали имя «Давид».

Аморфофаллус цветёт лишь несколько дней один раз в несколько лет, испуская сильный запах гнили, чтобы привлечь насекомых-опылителей. По словам сотрудника ботанического сада «Ромбергпарк», жители города ждали нового цветения — крупнейшее соцветие в мире флоры неизменно привлекает множество посетителей, желающих увидеть его своими глазами.

Работники сада признались, что кража аморфофаллуса стала для них серьёзным потрясением. Они выразили надежду, что похитители раскаются и вернут «Давида». Власти города обратились в полицию.

#криминал
Видео